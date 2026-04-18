Fraude en Viviendas de Protección Oficial en Alicante: Pisos Alquilados por el Doble y Vendidos a Precios Exorbitantes

La Policía Local de Alicante ha detectado irregularidades graves en el residencial 'Les Naus', confirmando la ocupación indebida de 13 viviendas protegidas. Algunas se alquilan por hasta 1.600 euros y se venden por 400.000 euros, muy por encima de su valor legal y propósito social. Un camarero local y anuncios inmobiliarios confirman estas prácticas, que expertos califican como 'infracciones muy graves'.

Una exhaustiva inspección llevada a cabo en el complejo residencial 'Les Naus', el epicentro de la polémica en torno a las viviendas de protección oficial en Alicante , ha arrojado resultados reveladores. La Policía Local ha emitido un informe detallado que confirma la ocupación indebida de al menos 13 de estas viviendas. Lo que agrava aún más la situación es que, de estas 13 viviendas, se ha constatado que al menos tres de ellas están siendo utilizadas para fines de alquiler, y en algunos casos, su uso se desvía por completo de su propósito social original, que es facilitar el acceso a una vivienda digna a personas con recursos limitados.

Un camarero de la zona, cuya identidad se mantiene en reserva para su seguridad, ha compartido información crucial con el programa Equipo de Investigación. Según su testimonio, algunos de estos pisos, calificados como protegidos, se están alquilando por sumas exorbitantes que oscilan entre los 1.500 y 1.600 euros mensuales. Este testigo afirma que esta información proviene de las conversaciones con otros vecinos y que, de manera alarmante, la mayoría de los inquilinos son extranjeros. En este sentido, ha afirmado que 'se lo alquilan todo a extranjeros', quienes ya residen en estas propiedades.

La investigación policial ha permitido corroborar un caso específico de uso indebido. En una de las viviendas inspeccionadas, se ha confirmado que el piso, legalmente adjudicado al sobrino de María Pérez-Hickman, quien ostenta el cargo de Directora de Contratación Pública en el Ayuntamiento de Alicante, se encuentra alquilado a una familia de origen ucraniano. El sobrino, ante las preguntas de los reporteros, ha intentado justificar la situación alegando haber solicitado una 'excepcionalidad de ocupación'. Según su versión, esta solicitud se fundamenta en el hecho de que su pareja cuenta con un contrato de trabajo vigente en Estados Unidos, lo que implicaría una necesidad de desplazamiento o residencia temporal, aunque no explica la contradicción con el alquiler a terceros.

Los reporteros del programa han logrado documentar la existencia de anuncios de alquiler de pisos pertenecientes a esta misma promoción. Los anuncios ofrecían viviendas de tres habitaciones, a menudo incluyendo plaza de garaje, por cantidades que superan significativamente los precios legalmente permitidos. En algunos casos, los precios publicados alcanzaban hasta el doble del valor legal establecido para este tipo de viviendas. El abogado Cayetano Sánchez Butrón, consultado sobre estas prácticas, ha calificado esta situación como una 'infracción muy grave', advirtiendo que las sanciones previstas para este tipo de irregularidades pueden oscilar entre los 3.000 y los 30.000 euros, lo que subraya la seriedad de las transgresiones detectadas.

Pero el escándalo no se limita únicamente al alquiler indebido. Equipo de Investigación ha descubierto también que algunas de estas viviendas protegidas del conjunto 'Les Naus' han sido puestas a la venta en el mercado inmobiliario. Una inmobiliaria de la zona ofrecía públicamente un piso de 90 metros cuadrados, distribuido en tres habitaciones, con terraza y plaza de garaje, por la considerable suma de 400.000 euros. Adicionalmente, la misma propietaria del inmueble ofrecía una segunda plaza de garaje por un importe de 24.900 euros. Estos precios son alarmantemente superiores a los valores originales de estas viviendas, que se sitúan en un rango de entre 220.000 y 240.000 euros. Tras el estallido público de este escándalo, estos anuncios ilegales desaparecieron rápidamente de la oferta inmobiliaria.

Los reporteros del programa se desplazaron a la inmobiliaria responsable para indagar sobre las razones de la retirada de los anuncios. La respuesta inicial fue evasiva: 'No creo que sea culpa de la inmobiliaria, será del propietario, que ha dicho 'pedidme 400'', les respondieron, intentando desligar la responsabilidad de la agencia. Posteriormente, otra persona de la misma inmobiliaria confesó no tener conocimiento de que se trataran de pisos de protección oficial. Sin embargo, admitió haber retirado el anuncio tras recibir una advertencia explícita: 'Me dijeron 'oye, ¿sabes que es de VPO?'. Yo digo 'no, no sé'. 'Quítalo, que vas a tener jaleo'', explicó, reconociendo la gravedad de la situación una vez informada.

El abogado Cayetano Sánchez Butrón reiteró el principio fundamental de que 'con la vivienda de protección pública no se puede lucrar nadie', enfatizando que es 'otro de los principios básicos' de este tipo de régimen. Por esta razón, considera que los precios que se han llegado a pedir y publicar son 'directamente ilegales', incluso si contaran con algún tipo de autorización administrativa que, en este caso, no se ha acreditado. Las implicaciones de estas acciones son profundas, no solo por el posible fraude económico, sino también por el perjuicio que causan a aquellos ciudadanos que legítimamente esperan acceder a una vivienda protegida, y que se ven desplazados por estas prácticas especulativas y fraudulentas. El caso de 'Les Naus' pone de manifiesto la necesidad de una supervisión más estricta y de sanciones ejemplares para quienes se aprovechan del sistema de vivienda social en beneficio propio, vulnerando su espíritu y su finalidad.

Este reportaje ha sido posible gracias a la labor de investigación y seguimiento del programa Equipo de Investigación, que busca arrojar luz sobre casos de corrupción y abusos que afectan a la ciudadanía. La información recopilada y las declaraciones de los implicados y expertos sientan las bases para futuras acciones legales y administrativas que depuren responsabilidades y restauren la transparencia en la gestión de las viviendas de protección pública. La comunidad de Alicante espera una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes para garantizar que este tipo de irregularidades no se repitan y que la confianza en el sistema de acceso a la vivienda se vea restaurada. El compromiso de laSexta con la actualidad y la denuncia de estas prácticas es fundamental para la concienciación social y la exigencia de cuentas.

Para una comprensión más profunda de este caso y de la investigación realizada, se recomienda visualizar el programa completo 'El pelotazo de la vivienda pública' de Equipo de Investigación, disponible en la plataforma atresplayer. El acceso a este contenido permitirá a los espectadores conocer todos los detalles y testimonios que componen este complejo entramado de presuntas irregularidades en la adjudicación y uso de viviendas protegidas en Alicante. La labor periodística en este ámbito es crucial para la defensa del interés público y la lucha contra la especulación inmobiliaria. Los mecanismos de control y la aplicación rigurosa de la ley son las herramientas esenciales para evitar que los recursos públicos destinados a paliar las necesidades de vivienda de los ciudadanos sean desviados para enriquecimiento ilícito de unos pocos. La sociedad en su conjunto se beneficia de una gestión transparente y equitativa de las políticas de vivienda, garantizando que el acceso a un hogar sea un derecho efectivo y no un privilegio negociable.

La repercusión mediática de este caso subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y el papel de los medios de comunicación en la denuncia de las irregularidades. La información que sale a la luz gracias a investigaciones como esta impulsa la reflexión sobre la necesidad de fortalecer los controles y auditorías en la gestión de las VPO, así como de establecer canales de denuncia seguros y eficaces para quienes detectan o sufren estas prácticas abusivas. La administración local y autonómica tiene la responsabilidad de actuar con celeridad y contundencia para corregir las deficiencias y sancionar a los responsables, restaurando así la confianza en las instituciones y protegiendo el derecho fundamental a la vivienda.





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