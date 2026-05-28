Franganillo critica a Pedro Sánchez por su falta de conocimiento sobre escándalos en el PSOE

El presentador de Informativos Telecinco, Franganillo, ha hablado sobre la investigación del juez Pedraz y la implicación del PSOE en un supuesto caso de corrupción. Según él, el objetivo de la estructura era interferir en procedimientos judiciales sensibles para el partido y para miembros del Gobierno.

El presentador de Informativos Telecinco, Franganillo , ha hablado sobre la entrada de la UCO en Ferraz y la investigación del juez Pedraz. Según él, el objetivo de esta estructura era interferir en procedimientos judiciales sensibles para el partido y para miembros del Gobierno.

El instructor también sitúa al empresario Javier Pérez Dolset y al exdirigente socialista Gaspar Zarrías en el centro del caso. Pedro Sánchez, de viaje oficial en el Vaticano, ha insistido que el partido 'está colaborando plenamente con la Justicia'. Franganillo considera que este miércoles se ha convertido en 'un día para la historia' por todo lo sucedido en el entorno del PSOE.

'Un líder suele conocer la información más delicada, salvo que ese líder sea Pedro Sánchez'





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