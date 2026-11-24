El diario privado del papa Francisco, publicado el martes, detalla sus experiencias espirituales y su pesar por la crisis de abusos en Chile durante su pontificado.

En los nuevos extractos de su diario privado, el papa Francisco afirma haber tenido encuentros con una presencia demoníaca en tres ocasiones específicas a lo largo de su vida. El libro titulado Diario privado del papa Francisco fue publicado el martes, revelando una entrada datada en 2021 que enumera estas visiones del difunto Papa. Los episodios ocurrieron desde un coche, en el coro durante una misa y en una reunión con funcionarios del Vaticano.

Detalles de las visiones y experiencias espirituales

Francisco describe con precisión el tono ronco de la voz que escuchó durante uno de estos encuentros. Escribió: "No puedo olvidar el potente tono ronco de su voz". En otra entrada, detalló cómo una entidad lo miró con ojos que parecían llameantes, describiéndolos como "destellos de fuego". Esta segunda visión ocurrió dentro de una capilla carmelita mientras él aún era arzobispo de Buenos Aires, marcando un momento temprano de su trayectoria pastoral.

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El pontífice también mencionó que la presencia de esta entidad se interpuso en sus viajes. Específicamente, ocurrió durante su visita a Chile, que tuvo lugar en medio del escándalo de abusos sexuales por parte del clero. Además, otro encuentro se registró en una reunión pocos días después de su regreso a Roma. Francisco escribió que escuchó una voz triunfante, sintiendo que poseía todo, pero añadió que el Señor le dio la oportunidad de liberarse de estos encuentros.

También reveló que en junio de 2018, mientras se preparaba para irse a dormir, vio las puertas del infierno. Admitió que es peligroso acercarse a dichas puertas debido a las llamas que pueden surgir y quemar. Estas revelaciones ofrecen una perspectiva íntima sobre la vida espiritual de un líder que dirigió la Iglesia católica durante 12 años hasta su muerte en 2025.

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Arrepentimiento por la crisis en Chile

En el mismo texto, el papa expresó su arrepentimiento por su visita a Chile en 2018. En esa ocasión, fue criticado duramente por defender a un obispo acusado de encubrir abusos sexuales cometidos por un sacerdote. El pontífice reconoció que su reacción inicial no fue adecuada ante la gravedad de la situación. Escribió que le costó mucho aceptar lo que pasó en Chile y admitió no haber pensado que fuera tan grave inicialmente.

Posteriormente, Francisco pidió disculpas y convocó a todos los obispos del país a Roma. Durante esa reunión histórica, todos los obispos ofrecieron su renuncia, marcando un punto de inflexión en la gestión de la crisis dentro de la Iglesia. Este acto de responsabilidad y transparencia fue crucial para abordar el escándalo que sacudió a la comunidad católica en esa nación sudamericana.

Publicación y contexto editorial del documento

El cardenal Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano y amigo de Francisco, editó estos diarios. Esta publicación es significativa porque representa los primeros escritos de un papa que se publican desde la década de 1960. La selección y edición de estas entradas buscan proporcionar a los fieles y al público general una comprensión más profunda de la espiritualidad y los desafíos enfrentados por el pontífice.

El texto fue originalmente escrito en inglés y se utilizó una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de BBC News revisó el texto antes de su publicación para garantizar la precisión y el contexto adecuado. Este proceso de verificación es estándar para asegurar que las revelaciones personales se presenten con el rigor periodístico necesario.

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Estos extractos no solo iluminan las luchas espirituales de Francisco, sino que también documentan sus errores y correcciones de rumbo. La transparencia en estos aspectos humanos y vulnerables de su liderazgo ofrece una narrativa única en la historia moderna de la Iglesia. Las revelaciones sobre sus visiones y sus arrepentimientos añaden una capa compleja a su legado como líder religioso global.

La publicación de este diario privado coincide con un periodo de reflexión sobre el rol de la Iglesia en la sociedad moderna. Al compartir estas experiencias íntimas, Francisco continúa influyendo en el discurso público incluso después de su muerte en 2025. Los detalles proporcionados ofrecen a los analistas y creyentes una ventana sin precedentes a su vida interior y a los eventos que definieron su pontificado, especialmente en temas delicados como la crisis de abusos en Chile.