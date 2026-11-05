Francisco Martín Aguirre regresa a Tragsa tras ser cesado como delegado en Madrid

El ex delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha vuelto a la empresa pública Tragsa inmediatamente después de su destitución. Este movimiento ocurre tras su exclusión de las listas electorales y el fin de su gestión política en la región.

Francisco Martín Aguirre ha regresado a la empresa pública Tragsa el mismo día siguiente a que el Consejo de Ministros aprobara su cese como delegado del Gobierno en Madrid. Esta reincorporación confirma la salida del político socialista de su cargo en Moncloa, aunque, según fuentes conocedoras, el ex funcionario aún no se ha presentado físicamente en sus nuevas oficinas corporativas.

Regreso corporativo tras destitución

La vuelta de Francisco Martín Aguirre a Tragsa se produce en un momento político crítico para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Este movimiento empresarial cierra un ciclo que comenzó cuando el ex delegado solicitó un puesto de trabajo en la compañía estatal de la cual había salido en 2017 para incorporarse a la administración central en Madrid.

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Historial profesional y conexión con Tragsa

Francisco Martín Aguirre posee una larga trayectoria vinculada a la actividad empresarial pública, habiendo dirigido anteriormente el grupo Bancal de Rosas en 2017 bajo la presidencia de Pedro Sánchez. En aquel entonces, gestionó un proyecto que financió la estrategia política que permitió al PSOE recuperar el poder en Ferraz, consolidando su posición de lealtad hacia el líder del ejecutivo central.

Su conexión con Tragsa es histórica y técnica, ya que estudió Ingeniería de Montes en la Universidad Politécnica de Madrid, una misma formación que comparte con la actual dirección de la entidad. Desde el año 2023, actuando como delegado del Gobierno, Martín Aguirre mantuvo un contacto directo con la empresa, siendo invitado habitual en sus eventos institucionales más importantes.

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Conflictos políticos y exclusión electoral

La destitución de Francisco Martín Aguirre fue ratificada el pasado domingo 25 de octubre, coincidiendo con la culminación de un pulso permanente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Este enfrentamiento escaló tras las críticas generales por la gestión de la acampada por la vivienda, que llevaba un mes instalada en la Puerta del Sol.

Antes de su salida definitiva, Martín Aguirre sufrió un golpe político interno significativo al ser dejado fuera de las listas electorales para las elecciones generales del 29-N. Esta decisión sorprendió incluso dentro de las filas socialistas, donde siempre se le reconoció como una figura extremadamente leal a Pedro Sánchez, una lealtad que se remonta a tiempos anteriores a la llegada del líder socialista a La Moncloa.

Impacto económico y proyección futura

El regreso de Francisco Martín Aguirre a Tragsa significa el fin de una etapa de alta responsabilidad política en el ámbito regional y nacional. La empresa Tragsa, participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y tutelada por el Ministerio de Agricultura, representa un escalón de autoridad muy distinto a las funciones diplomáticas o de comunicación que ejerció posteriormente en el ámbito internacional, como el proyecto de reconstrucción civil en la provincia afgana de Badghis.

Esta reincorporación ocurre cuando el Ejecutivo madrileño, el Ayuntamiento de Madrid y formaciones políticas como Vox están preparando una ofensiva judicial contra la gestión de la acampada. Por tanto, la vuelta de Martín Aguirre a la vida corporativa marca una transición abrupta desde el centro del debate público hacia la gestión técnica de una de las principales empresas de ingeniería y servicios del sector primario en España.