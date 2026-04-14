Francisco, acusado de impago de manutención: la historia de Naomi y las disputas legales

El cantante Francisco se enfrenta a una denuncia penal por el supuesto impago de la manutención de su hija Naomi. La situación legal se complica por la dificultad de contactar con el investigado. Repaso a la compleja historia familiar y las disputas legales que han marcado los últimos 24 años.

En el verano del año 2000, un hombre de 67 años, identificado como Francisco , mantuvo una relación extramatrimonial con Denia Apolinar , una bailarina dominicana. Se conocieron en una sala de fiestas donde Denia trabajaba, y al año siguiente, nació Naomi , hija de ambos.

Desde el inicio, Francisco se negó a reconocer la paternidad, lo que generó un gran revuelo mediático, con la noticia acaparando la atención de los programas de televisión. En 2006, Francisco se rehusó a someterse a las pruebas de paternidad, lo que llevó al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gavà, Barcelona, a reconocer legalmente a Naomi como su hija biológica.

Este reconocimiento marcó el inicio de una serie de problemas relacionados con los pagos de manutención, que inicialmente se fijaron en 500 euros mensuales, además de la mitad de los gastos extras. La bailarina, Denia, alegó no haber recibido los pagos correspondientes, lo que resultó en una deuda acumulada de 27.000 euros en 2008. Francisco, por su parte, afirmó haber cumplido con sus obligaciones financieras.

Tras alcanzar Naomi la mayoría de edad, Francisco solicitó una reducción de la pensión a 150 euros, pero esta petición fue denegada. La situación escaló hasta que, hace poco más de un año, Denia presentó una denuncia penal contra el cantante por el supuesto impago de la manutención de Naomi. El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid admitió a trámite la demanda. La situación legal aún no se ha resuelto.

Según la información publicada, tras acceder a la sentencia con fecha de 28 de marzo, el juzgado no ha logrado contactar al investigado, Francisco, a pesar de los esfuerzos realizados por el juzgado y la Policía Judicial para localizarlo. Debido a esta imposibilidad de contacto, la causa penal contra el artista, ganador del Festival de la OTI en dos ocasiones, ha sido archivada provisionalmente hasta que se cumpla la orden del magistrado de encontrar a Francisco en un plazo de cinco días. Para lograrlo, se ha solicitado la colaboración de la Guardia Civil, con el objetivo de localizarlo y notificarle la causa abierta.

Durante los 24 años de vida de Naomi, esta historia ha experimentado numerosos cambios y giros, generando un gran interés mediático y ocupando un amplio espacio en la prensa rosa. Madre e hija han mantenido una relación conflictiva en varias ocasiones. Denia ha declarado que Francisco es el responsable de estos enfrentamientos, acusándolo de influir negativamente en la relación con su hija. Afirma que Francisco, después de negar su paternidad durante años, ahora se acerca a Naomi con promesas de apoyo en su carrera musical, con la intención de causarle daño.

Es importante destacar que Francisco, casado civilmente en 1995 con Paca Ribes, matrimonio que fue renovado eclesiásticamente en 2009, intentó tener hijos con ella, pero sufrieron la pérdida de un bebé, lo que les impidió cumplir su deseo de ser padres. Sin embargo, el artista ha mostrado un gran afecto y apoyo a los hijos de una relación anterior de su esposa, ejerciendo incluso el papel de abuelo.





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