Francias confirma muerte de pasajero en crucero atracado en Burdeos y brote de gastroenteritis en las Islas Shetland

La muerte de un pasajero en un crucero atracado en Burdeos y un brote de gastroenteritis en las Islas Shetland han generado alarmas en las autoridades sanitarias francesas. Tras el caso del fallecido, no se han registrado casos graves. Las autoridades sanitarias siguen interrogando al virus causante y tomando medidas de control en el crucero.

Las autoridades sanitarias francesas confirmaron este miércoles el origen viral del brote de gastroenteritis en un crucero atracado en Burdeos, en el que falleció un pasajero.

Los resultados del análisis epidemiológico y las muestras biológicas realizadas en el Hospital Universitario de Burdeos (CHU) indicaron que el virus causante era el norovirus, con transmisión entre personas o a través del entorno. Por el momento, tras el caso del fallecido, no se han registrado casos graves. Tras una caída, una persona fue atendida en el CHU de Burdeos por síntomas que no estaban relacionados con el brote de gastroenteritis y su estado de salud es estable.

Las medidas de aislamiento de las personas enfermas continuarán, junto con un refuerzo de las medidas preventivas y de higiene a bordo, incluyendo una limpieza más intensiva de las superficies. Los pacientes están siendo atendidos a bordo por el equipo médico del crucero. La prohibición de desembarco para las personas sin síntomas se levantará, recordando la necesidad de lavarse las manos con frecuencia





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