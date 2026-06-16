Francia se mide a Senegal en el debut del Grupo I del Mundial 2026

El partido entre Francia y Senegal abre la fase de grupos del Mundial 2026 para el Grupo I. Sigue la retransmisión en abierto de RTVE y online gratis en RTVE Play.

El Mundial 2026 arranca con la primera jornada del Grupo I , que enfrentará a Francia y Senegal en un partido clave para sus aspiraciones. Este encuentro, correspondiente a la fase de groups, se disputará en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey y supondrá el debut de ambos equipos en el torneo.

Francia llega como una de las grandes favoritas al título, con una plantilla profunda y experiencia en grandes competiciones, mientras que Senegal busca competir de igual a igual ante las potencias, tras el revés de su eliminación administrativa en la Copa África. El resultado de este primer duelo puede condicionar notablemente el desarrollo del grupo, que también incluye a Irak y Noruega.

Una victoria francesa reforzaría su liderazgo, mientras que un empate o triunfo senegalés daría un impulso vital a los africanos. Los partidos restantes del Grupo I están programados para el 23 y 26 de junio. La transmisión en abierto correrá a cargo de RTVE, que emitirá el encuentro a través de su canal de televisión y en streaming gratuito mediante RTVE Play, con opciones adicionales como narraciones en catalán





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