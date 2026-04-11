Francia rinde homenaje a Juan Carlos I y reaviva el debate sobre su figura

La Asamblea Nacional Francesa reconoce la labor del rey emérito con un premio por su libro de memorias, 'Reconciliación', generando un debate sobre su legado y posible regreso a España.

Francia , tras cortar la cabeza a sus monarcas borbones hace más de dos siglos, sigue fascinada por las figuras de la realeza, especialmente aquellas que han reinado en otros países. Sus rituales, leyendas y mitos conservan un magnetismo perdurable en parte de la sociedad, actuando como un placer culpable para muchos.

En este contexto, la mirada de la república francesa se dirige a España, donde Juan Carlos I, a pesar de su imagen deteriorada y su residencia en Abu Dabi, sigue siendo considerado el gran salvador de la democracia por una parte significativa de la población.\El rey emérito, visiblemente fatigado y con dificultades para leer su discurso, no ocultó la importancia del reconocimiento recibido en la Asamblea Nacional Francesa por su libro de memorias, 'Reconciliación'. Agradecido y emocionado, Juan Carlos elogió su papel durante la Transición española, destacando la colaboración de una clase política transversal, tanto de izquierda como de derecha. Aunque no eludió las polémicas recientes, admitió que el presente a veces le entristece, reconociendo que 'nadie es profeta en su país' y asegurando que su objetivo principal fue siempre 'la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española'. Acompañado por la autora del libro, Laurence Debray, el monarca se congratuló de no haber seguido el consejo de su padre, quien le recomendó no escribir memorias. En sus páginas, volcó emociones, sentimientos y esperanzas de su historia personal, así como las debilidades y errores cometidos, que consideró necesario compartir públicamente.\La ceremonia, celebrada en el Palacio Borbón, fue un homenaje al rey emérito, otorgándole un premio especial por Reconciliación. Aunque la organización insistió en su carácter no político, el evento se desarrolló en un lugar clave para la democracia francesa. La presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pyvet, lo definió como 'el corazón de nuestra democracia', saludando al monarca y compartiendo con él una comida posterior. El acto estuvo marcado por la admiración y los aplausos. El premio, concedido por un jurado independiente presidido por la historiadora Annette Wieviorka, reconoce la obra escrita en primera persona en colaboración con Laurence Debray. Juan Carlos I estuvo acompañado por sus hijas, Elena y Cristina, su nieto Felipe de Marichalar y Borbón, y su asistente Vicente García Mochales. Entre las autoridades francesas presentes se encontraban ex primeros ministros como Manuel Valls y Elisabeth Borne. Este evento representa un hito en el proceso de rehabilitación del rey emérito, que se suma a la recepción que le brindó el presidente Emmanuel Macron en el Elíseo en febrero de 2023. La ceremonia adquiere relevancia también en el contexto de la desclasificación de documentos sobre el 23-F, lo que ha generado un debate sobre su posible regreso a España, incluso con el apoyo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La Casa del Rey ha señalado que Juan Carlos I podría regresar al país en cualquier momento, siempre y cuando recupere su residencia fiscal en España





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