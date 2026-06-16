Francia reacciona y aplasta a Senegal en su debut mundialista gracias a la conexión Mbappé-Olise

La selección francesa superó sus dudas iniciales y derrotó 3-1 a Senegal en su primer partido del Mundial. Kylian Mbappé, con dos goles, y Michael Olise, determinante, lideraron la remontada tras un primer tiempo complicado.

Francia debutó en el Mundial con una victoria contundente sobre Senegal por 3-1, a pesar de un primer tiempo lleno de dudas. La selección gala, comandada por la brillante conexión entre Kylian Mbappé y Michael Olise , se perfila como una de las grandes candidatas a alzarse con el título.

Mbappé, en el centro de la atención tanto dentro como fuera del campo, se SACUDIÓ los problemas de la temporada pasada con una actuación estelar en la segunda mitad, marcando dos goles espectaculares. Olise, por su parte, se confirmó como la pieza clave que eleva el potencial del equipo. La primera parte fue de Senegal, que dominó y creó ocasiones, como el disparo de Nicolas Jackson al palo, mientras Francia parecía atascada, con un Mbappé desaparecido y un Dembélé desconectado.

Sin embargo, tras el descanso, todo cambió. La dupla Mbappé-Olise rompió el partido: primero una asistencia sensacional de Olise para el primer gol de Mbappé, y luego una contra letal culminada por Barbola tras una asistencia de Rabiot. El 3-1 final, con un gol de senegalés Ismaila Sarr de penalti en el descuento, no refleja la superioridad francesa en el juego una vez se desataron.

Didier Deschamps encontró una fórmula poderosa con Mbappé como delantero centro y una línea de tres mediapuntas muy móvil (Olise, Dembélé, Doué) que, cuando tiene espacio, es devastadora. Aunque la hinchada senegalesa extrañó a su barra brava, la 12eme Gainde, por problemas de visados, animó con alegría hasta el final. La victoria confirma a Francia como aspirante máximo y muestra que, cuando sus estrellas conectan, tiene un techo muy alto





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