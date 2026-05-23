Francia niega entrada al ministro israelí maxihilo y defiende a Zapatero, líder del PP lamenta corrupción institucional y falta de decencia

Francia veta la entrada en su territorio del ministro ultra israelí Ben Gvir, luego de que este humilló la flotilla de Gaza. Además, defendió las opiniones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en cuanto a su imputación en el caso Plus Ultra. También atacó la corrupción institucional y la falta de decencia en el Gobierno actual entre otros comentarios. Además, se refirió al Congreso autonómico del Partido Popular (PP) de Baleares que se realizó en Palma de Mallorca.

Francia veta la entrada en su territorio al ministro ultra israelí Ben Gvir , que humilló a la Flotilla Para el líder popular, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , imputado esta semana en el caso Plus Ultra, no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta.

Según Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno. Feijóo reivindica un cambio del clima político nacional porque, al día de hoy, no puede ser más repugnante. También ha lamentado que desde hace varios años, la única agenda que hay en España es la agenda de los tribunales





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