El Proyecto Jourdain busca establecer un precedente en Europa al flexibilizar los usos del agua regenerada y afrontar la escasez hídrica con innovación tecnológica.

Abascal felicita a De la Espriella y ve su victoria como una oportunidad para que Colombia recupere la libertad. Francia lanza el Proyecto Jourdain para reutilizar aguas residuales urbanas y combatir las sequías estacionales .

El sistema emplea tecnología avanzada de filtración y ósmosis inversa para lograr agua de alta pureza, que se vierte en el embalse de Jaunay y se destina al consumo humano. A diferencia de España, que reutiliza principalmente para agricultura y zonas verdes, Francia apuesta por el consumo doméstico de agua reciclada. El proyecto francés establece un precedente en Europa al flexibilizar los usos del agua regenerada y afrontar la escasez hídrica con innovación tecnológica.

El sistema utiliza tecnología de hiperdepuración avanzada, que, para limpiar el agua residual hasta alcanzar niveles óptimos de pureza. Posteriormente, este recurso se vierte en el embalse de Jaunay para su posterior potabilización y distribución en la red de agua potable doméstica. Las autoridades francesas han autorizado esta experiencia piloto con el fin de evitar que el agua depurada se desperdicie en el mar.

La medida, en líneas generales, busca estabilizar los ecosistemas locales y garantizar el suministro a la población durante los meses de mayor estrés hídrico, con las sequías estacionales. No obstante, a pesar del carácter novedoso de la iniciativa gala, los expertos señalan que España se mantiene como la principal potencia de la Unión Europea en volumen absoluto de reutilización.

La diferencia, principalmente, radica en el destino del recurso: mientras el país vecino experimenta con el consumo humano, el modelo español vierte casi la totalidad de su agua regenerada en la agricultura. Pero, ahora bien, las cosas pueden cambiar con este revolucionario proyecto francés que busca potenciar ese reciclaje de aguas residuales para eliminar cualquier preocupación de sequía o de abastecimiento nacional de agua para la población.

La iniciativa, a fin de cuentas, posiciona a Francia como líder europeo en la adopción de tecnologías avanzadas para asegurar el suministro potable y establecer precedentes regulatorios frente al colapso hídrico, que es sin duda una de las mayores preocupaciones de la UE





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