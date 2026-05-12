Francia: la paciente contagiada por hantavirus en cuidados intensivos presenta cuadro de gravedad y respiración asistida

La pasajera ocupante de un crucero evacuado en España y hospitalizada por hantavirus se encuentra en un estado muy grave y requiere respiración asistida. La investigación continúa para determinar si el virus está mutando

Desde Francia las noticias son preocupantes. La pasajera del crucero MV Hondius que ha dado positivo después de ser evacuada el domingo desde Tenerife continúa en cuidados intensivos con respiración asistida .

En apenas unas horas su estado ha empeorado y ahora mismo su estado es 'grave'. La preocupación es máxima por la paciente hospitalizada por hantavirus en Francia.

'Presenta un cuadro de gravedad y está actualmente en reanimación', ha informado la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist. La ministra gala no ha querido ofrecer más datos. Sí lo ha hecho el especialista en enfermedades infecciosas de ese hospital, quien ha asegurado que presenta la forma más grave de cuadro cardiopulmonar y que tiene respiración asistida. Su empeoramiento ha sido muy rápido, ante lo que han saltado las dudas de si el virus está mutando.

La propia ministra francesa lo ha expuesto, aunque poniéndolo en duda.

'Aunque hasta la fecha estemos bastante tranquilos, no tenemos todavía la certeza de que este virus no ha mutado', ha declarado Rist





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