Francia busca 35.000 millones adicionales para el presupuesto de la UE 2028, dificultando el desmantelamiento de Marine Le Pen, mientras Alemania vincula fondos a Ucrania.

Francia ha anunciado formalmente la solicitud de 35.000 millones de euros adicionales en ayudas agrícolas dentro del próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2028. Esta estrategia financiera tiene como objetivo explícito maximizar los fondos que recibirá París y dificultar cualquier intento de desmantelamiento del acuerdo por parte de Marine Le Pen, quien encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de la próxima primavera.

Estrategia francesa para blindar financiación agrícola

El Gobierno francés busca consolidar una partida presupuestaria tan sólida que haga políticamente costoso para cualquier futura administración cuestionarla. La líder de la extrema derecha ha declarado recientemente que reduciría a la mitad la contribución neta de Francia al presupuesto de la UE y suprimiría la financiación destinada a Ucrania, según una fuente cercana a ella. Al incluir 35.000 millones de euros en ayudas agrícolas de la UE para el próximo periodo, las autoridades en Elíseo intentan crear un precedente irrevocable que limite la capacidad de maniobra de sus rivales políticos.

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La sombra de Le Pen en las negociaciones de Bruselas

La posible presidencia de Marine Le Pen proyecta una larga sombra sobre todos los asuntos que tienen sobre la mesa los negociadores europeos. Un alto diplomático de la UE ha afirmado que esta posibilidad es una preocupación constante en las conversaciones presupuestarias actuales. Aunque la capacidad de Le Pen para cumplir sus amenazas respecto al presupuesto podría depender de si logra una mayoría parlamentaria, la mera amenaza ya genera inquietud en otras capitales. Algunos países de la Unión se muestran reticentes a ceder a las exigencias francesas, sospechando que los franceses intentan sacar beneficio amenazando con un Gobierno de Le Pen.

La condición alemana para el apoyo a Ucrania

Alemania, que aporta aproximadamente una cuarta parte del gasto de la Unión Europea, ha condicionado explícitamente su aprobación del presupuesto a la obtención de financiación a largo plazo para Ucrania. Berlin no dará su visto bueno al presupuesto a menos que los Estados miembros acuerden incluir el apoyo a Kiev. La propuesta alemana busca hacer que el apoyo a Ucrania sea a prueba de Le Pen, incluyendo la financiación futura para este país en la normativa presupuestaria de la UE. Esto garantiza que cualquier apoyo adicional a Kiev no pueda ser vetado por Francia ni por ningún otro Estado miembro, cambiando el requisito de unanimidad por una mayoría de los veintisiete.

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Posiciones contrapuestas y desafíos políticos inminentes

Marine Le Pen celebró la iniciativa francesa sobre las subvenciones agrícolas de la UE, pero criticó las motivaciones detrás de esta medida. En una publicación en X, señaló que las razones no tienen nada que ver con la defensa de nuestros agricultores, sino que el objetivo sería disuadirnos si los franceses nos confían la responsabilidad de gobernar. Escribió que nuestro país está al borde de la quiebra y del estallido social, y que los dirigentes deberían trabajar para ponerlo de nuevo de pie en lugar de impedir que el pueblo francés exprese su voluntad democrática mediante maniobras políticas torticeras.

Mientras tanto, Friedrich Merz ha exigido que la financiación adicional para Kiev sea aprobada por una mayoría de los Estados miembros. Hungría, Bulgaria, Eslovaquia y la República Checa se han opuesto a destinar más fondos a Ucrania, aunque son receptores netos de fondos de la UE y tienen interés en mantener los niveles de gasto actuales. La Comisión Europea propuso inicialmente 100.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para el periodo de siete años, pero Berlín busca asegurar mecanismos que eviten el bloqueo unilateral. Los líderes de la UE se reunirán en Bruselas este jueves y viernes para un primer debate sobre las propuestas presupuestarias, aunque es poco probable que el proceso concluya a tiempo para que el acuerdo pueda ser ratificado antes de las elecciones presidenciales de abril.