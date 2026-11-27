El Insee revela que la economía francesa cayó un 0,2% en el tercer trimestre, elevando el riesgo de recesión técnica y afectando las expectativas del BCE.

El organismo estadístico francés Insee confirmó que la economía nacional se contrajo un 0,2% durante el tercer trimestre, lo que profundiza el preocupante escenario macroeconómico del país. Esta cifra empeora significativamente la estimación inicial que situaba la caída en un 0,1%, revelando una fragilidad mayor de lo previsto en los sectores productivos y comerciales.

Factores clave de la caída económica

La contracción del Producto Interior Bruto se atribuye principalmente al desempeño negativo del comercio exterior y a la inversión empresarial. Las exportaciones cayeron un 1,6%, mientras que la formación bruta de capital fijo experimentó un retroceso que tiró de la balanza comercial hacia abajo. Esta dinámica refleja una pérdida de competitividad y una debilidad estructural que compromete la recuperación.

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El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos revisó a la baja sus estimaciones iniciales tras incorporar datos más completos sobre consumo, inversión y flujos comerciales. La revisión estadística confirma que la caída de la formación bruta de capital fue más profunda de lo anticipado inicialmente, lo que intensifica las dudas sobre la solidez del crecimiento económico a corto plazo.

Indicadores avanzados señalan recesión

El Índice de Gerentes de Compras compuesto para noviembre descendió hasta 46,2 puntos, su nivel más bajo en seis meses. Al situarse por debajo de la línea de separación de 50 puntos, este indicador confirma que la actividad empresarial se encuentra en zona de contracción. La debilidad registrada en este mes sugiere una alta probabilidad de que el cuarto trimestre también cierre con números negativos.

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La combinación de datos históricos y los indicadores de actividad reciente coloca a Francia al borde de una recesión técnica. Al sumar la caída del primer trimestre a la del tercer trimestre, el país se encuentra en una situación precaria que podría consolidarse si la actividad no muestra signos de revitalización imediata en los próximos meses.

Impacto en la inflación y políticas monetarias

Paralelamente, la inflación se desaceleró cinco décimas en noviembre, ubicándose en el 2,9% interanual. Esta moderación se debe principalmente a la menor variación en los precios de la energía, lo que proporciona un alivio parcial al poder adquisitivo de los ciudadanos. Para el Banco Central Europeo, este entorno de desaceleración económica y precios más contenidos puede facilitar decisiones sobre los tipos de interés.

Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España y aliado clave en el directorio del BCE, enfrenta el reto de equilibrar la estabilización financiera con la necesidad de apoyar la recuperación. La moderación de la inflación permite al banco central considerar recortes de tipos para estimular la economía sin el riesgo inmediato de un repunte inflacionario descontrolado.