Francia celebra el triunfo con festejos y episodios violentos

La Prefectura de Policía de París ha informado de 336 detenciones en toda Francia, de las que 235 correspondían a la capital. Los festejos han sido pacíficos en su mayoría, pero han habido episodios violentos de violencia y daños materiales.

Las autoridades francesas han contabilizado 336 detenciones en toda Francia , de las que 235 correspondían a la capital. Miles de aficionados han salido a las calles de Francia para celebrar el triunfo, si bien parte de los festejos han desembocado en episodios violentos de violencia y daños materiales .

Durante la noche, un agente de Policía ha resultado herido, un quiosco ha sido incendiado y varios vehículos han sufrido desperfectos. Asimismo, varios grupos de individuos han intentado aproximarse a la Policía, que ha sido capaz de contenerlos. La Prefectura ha señalado que durante los dispositivos de seguridad han sido incautadas 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos o morteros pirotécnicos.

La carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot ha sido objeto de una breve invasión, donde decenas de personas han intentado aproximarse a la Policía. En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas han sido contenidas por la Policía tras la retirada de barricadas improvisadas. La Prefectura ha señalado que los dispositivos de seguridad han sido exitosos en mantener el orden y evitar mayores incidentes.

A pesar de los episodios violentos, la mayoría de los festejos han sido pacíficos y han sido disfrutados por miles de aficionados en toda Francia





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