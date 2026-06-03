Francia autoriza la entrega de Josu Ternera a España para juzgarlo como dirigente de ETA

El Tribunal de Apelación de París ha aceptado la euroorden de la Audiencia Nacional contra el exdirigente de ETA Josu Ternera por su presunta dirección de la banda entre 2002 y 2019. La decisión permite su extradición para ser juzgado por un delito que conlleva hasta 15 años de cárcel, mientras aún tiene un proceso pendiente en Francia.

Francia ha autorizado este miércoles la entrega a España del exdirigente de ETA Josu Ternera , también conocido como Josu Urrutikoetxea, para ser juzgado por la Audiencia Nacional por su presunto papel como responsable de la banda terrorista desde su fuga en 2002 hasta su captura en los Alpes franceses en mayo de 2019.

La euroorden, cursada el pasado 3 de diciembre por el juez instructor Manuel García-Castellón, fue aceptada por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que consideró que existen indicios suficientes para procesarlo por dirigir la organización armada. El presidente de la sala precisó que, de ser condenado en España, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, un castigo más severo que el previsto en la euroorden anterior, que solo lo imputaba como miembro y no como líder.

La decisión se produce en un contexto judicial complejo, ya que Josu Ternera aún tiene pendiente un último proceso en Francia por el que la Fiscalía ha solicitado cinco años de cárcel exentos de cumplimiento, es decir, que no implicarían ingreso en prisión a menos que reincida. El aplazamiento de la ejecución de la euroorden incluiría el cumplimiento de eventuales condenas impuestas en ambos países.

El abogado principal del exdirigente, Laurent Pasquet-Marinacce, declinó hacer comentarios sobre si recurrirán al Tribunal Supremo francés. La euroorden actual es muy similar a otra aprobada en 2020, pero aquella solo cubría un período más breve y el delito de pertenencia a organización terrorista, con una pena máxima de 12 años.

La justicia francesa también rechazó la solicitud de los abogados de Josu Ternera de pedir un suplemento de información a la Audiencia Nacional para evaluar las condiciones de su eventual entrega y encarcelamiento en España, considerando su edad y estado de salud. La Fiscalía francesa se opuso a esta demanda, y el tribunal la desestimó.

El exdirigente etarra también está procesado en España por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que causó 11 muertos, pero ese caso queda a expensas de que concluyan los procedimientos en Francia. La decisión de este miércoles allana el camino para que Josu Ternera pueda ser juzgado en España por su rol en la cúpula de ETA, un hito en la lucha antiterrorista después de décadas de actividad de la banda





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