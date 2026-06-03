Francia aprueba la entrega a España del ex jefe de ETA Josu Ternera

El Tribunal de Apelación de París da luz verde a la extradición del histórico etarra, pero la retrasa hasta que concluyan los procesos judiciales en Francia.

La Audiencia Nacional de España ha imputado al histórico ex dirigente de ETA , José Antonio Urrutikoetxea , también conocido como Josu Ternera , por su papel como líder de la organización terrorista.

Este cargo podría conllevar una condena de hasta 15 años de prisión. La imputación se produce después de que el Tribunal de Apelación de París diera su visto bueno a la entrega del etarra a España, aunque la extradición queda diferida hasta que se resuelva el último caso abierto contra él en Francia.

El presidente de la sala de instrucción del tribunal francés comunicó la decisión este miércoles, señalando que el aplazamiento incluye también el cumplimiento de cualquier eventual pena que se le pudiera imponer en el futuro. En el último juicio que Urrutikoetxea tiene pendiente en Francia, la Fiscalía ha solicitado una pena de prisión, aunque no se especificó la duración. Este juicio podría ser recurrido ante el Tribunal Supremo francés, lo que retrasaría aún más la entrega.

La euroorden aceptada por la sala de instrucción fue emitida por la Audiencia Nacional el pasado 3 de diciembre y se refiere a su presunta labor como dirigente de ETA desde que se fugó de España en 2002 hasta su detención en mayo de 2019. El presidente del tribunal recordó que por ese cargo podría ser condenado a 15 años.

Preguntado sobre si recurriría al Tribunal Supremo, el abogado principal de Urrutikoetxea, Laurent Pasquet-Marinacce, que también acudió a la Audiencia (vive en el País Vasco francés en libertad bajo control judicial), dijo que no haría ningún comentario. Esta euroorden es similar a otra que el Tribunal de Apelación de París ya había aprobado en 2020, pero por un periodo de acusación más breve y solo por pertenencia a ETA, no como dirigente, lo que suponía una pena máxima de 12 años.

En la audiencia del 25 de marzo para examinar el fondo, el fiscal consideró que si esta nueva euroorden salía adelante, la entrega sería efectiva una vez concluidos los procesos en Francia. Paralelamente, Francia también ha aprobado de forma definitiva la entrega de Urrutikoetxea para ser juzgado por su presunta implicación en el atentado de la plaza de la Cruz de Barcelona en 1987, donde murieron once personas.

Esta extradición, como las otras, está supeditada a la finalización de los procedimientos judiciales en Francia. La decisión del Tribunal de Apelación de París incluyó también el rechazo de una demanda presentada por el hombre que leyó el comunicado de ETA en su momento, quien a través de sus abogados quería que la Justicia francesa solicitase información complementaria a la Audiencia Nacional.

Con ello, pretendía que se consultara a España sobre las condiciones en las que estaría si fuera entregado y eventualmente condenado, teniendo en cuenta su edad avanzada y su estado de salud. El objetivo declarado era que la sala de instrucción analizara las garantías de la Justicia española antes de dictaminar. La Fiscalía francesa se opuso a esta demanda, y finalmente fue rechazada.

Urrutikoetxea, de 69 años, fue un histórico dirigente de ETA y participó en los intentos de negociación con el Gobierno español. Su extracción ha sido largamente esperada por la Justicia española, que lo considera responsable de múltiples crímenes. La decisión francesa representa un paso importante, aunque la entrega aún no es inmediata debido a los procesos pendientes en Francia.

La Audiencia Nacional confía en que, una vez resueltos estos obstáculos, Urrutikoetxea pueda ser juzgado en España por los delitos que se le imputan





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ETA Extradición José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera Audiencia Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Francia autoriza la entrega a España del histórico dirigente de ETA Josu Ternera, reclamado por la Audiencia NacionalLa Audiencia Nacional emitió una euroorden en diciembre pasado para solicitar su extradición. Más información: La Fiscalía francesa pide cinco años de cárcel exentos de cumplimiento para Josu Ternera y su expulsión del país

Read more »

Francia autoriza la entrega de Josu Ternera a España para juzgarlo como dirigente de ETAEl Tribunal de Apelación de París ha aceptado la euroorden de la Audiencia Nacional contra el exdirigente de ETA Josu Ternera por su presunta dirección de la banda entre 2002 y 2019. La decisión permite su extradición para ser juzgado por un delito que conlleva hasta 15 años de cárcel, mientras aún tiene un proceso pendiente en Francia.

Read more »

Tribunal de Apelación de París autoriza la entrega a España de Josu TerneraEl Tribunal de Apelación de París ha dado su visto bueno para la entrega a España del ex dirigente etarra Josu Ternera. La decisión incluye el rechazo de la demanda del hombre que leyó el comunicado de disolución de ETA en mayo de 2018. La entrega queda diferida en espera de que se resuelva el último caso abierto contra él en Francia.

Read more »

La Justicia francesa da luz verde a la entrega del exjefe de ETA Josu 'Ternera' para que pueda ser juzgado en EspañaEl Tribunal de Apelación ha emitido la autorización a raíz de una euroorden de la Audiencia Nacional, pero a falta de que se resuelva una causa todavía pendiente en Francia

Read more »