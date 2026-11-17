Francia y España respaldan a Pablo Hernández de Cos para el mando del BCE. Alemania nombra a Markus Brunnermeier como economista jefe, consolidando la candidatura.

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se perfila como el candidato principal para suceder a Christine Lagarde como presidente del Banco Central Europeo. Esta trayectoria favorable se consolida tras el anuncio de que el Gobierno de Francia apoyará su candidatura, una decisión estratégica que busca equilibrar el poder dentro de la institución financiera europea.

Simultáneamente, el ejecutivo de coalición en Alemania ha alcanzado un acuerdo interno para nominar a Markus Brunnermeier como el nuevo economista jefe del BCE. Esta designación sustituye al irlandés Philip Lane y cierra la disputa interna en la coalición alemana, asegurando un candidato antes de que venza el plazo formal para presentar las posturas oficiales.

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Acuerdo alemán y candidatura de Brunnermeier

El Gobierno alemán ha formalizado la propuesta de Markus Brunnermeier como economista jefe del Banco Central Europeo. Esta figura, ex economista jefe de la OCDE, recibe el respaldo directo del canciller Friedrich Merz. El Consejo de Ministros alemán dará el visto bueno definitivo este mismo miércoles, coincidiendo con la fecha límite para las candidaturas oficiales.

La elección de un perfil alemán para este puesto de alto nivel cumple una función crucial de equilibrio geográfico y político. Tradicionalmente, las posiciones monetarias duras han estado asociadas a candidatos germánicos. Sin embargo, Brunnermeier defiende una política monetaria más flexible, lo que genera un contrapeso estratégico frente a las expectativas de la presidencia.

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El respaldo francés y español a Hernández de Cos

El Gobierno de Emmanuel Macron ha inclinado su apoyo claramente hacia Pablo Hernández de Cos para la presidencia del BCE. Este respaldo cuenta con la adhesión sin fisuras del Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Popular liderado por Alfonso Basabe. La coalición de apoyos hispano-franceses otorga una solidez política significativa a la candidatura del exgobernador.

Las fuentes consultadas por El Español confirman que el cuerpo directivo del BCE se mantiene optimista sobre la candidatura de Hernández de Cos. Esperan una decisión final lo antes posible, dado que la consolidación de estos apoyos internacionales dificulta las maniobras de otros contendientes. El equilibrio entre halcones y palomas se define así por estas alianzas diplomáticas.

Retirada probable de Klaas Knot y el sucesor de Lagarde

El holandés Klaas Knot sopesa retirar su candidatura a la presidencia del BCE al constatar la falta de apoyos suficientes. Tras la confirmación del respaldo francés y español, sus opciones para convertirse en el sucesor de Christine Lagarde se han reducido considerablemente. Se espera que tome esta decisión negativa esta misma semana.

La dinámica de la pugna por la presidencia refleja una lucha ideológica sobre cómo rebajar la inflación en la zona euro. Con Hernández de Cos como favorito, se apunta a una dirección de política monetaria más adaptable. Friedrich Merz prevé cerrar la próxima semana el reparto definitivo de la cúpula del organismo.

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Consecuencias para la política económica europea

La designación de un alemán para el puesto de economista jefe despeja cualquier desequilibrio político que pudiera afectar a la presidencia. Esta maniobra refuerza las opciones de Hernández de Cos, quien mantiene una postura a favor de la flexibilidad monetaria. El objetivo es preservar la credibilidad y el equilibrio interno del Banco Central Europeo.

La estructura jerárquica resultante posiciona a la institución para navegar los próximos desafíos económicos con una dirección clara. El apoyo cruzado de las mayores economías continentales garantiza una base política sólida para las decisiones futuras. Los mercados financieros observan estos desarrollos con atención ante la inminencia de los cambios directivos.