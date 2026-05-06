Francesca Albanese presenta su libro sobre la experiencia palestina mientras EE.UU. e Irán avanzan en negociaciones de paz

La Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, presenta su obra Cuando el mundo duerme, que narra la experiencia palestina bajo la ocupación israelí. En paralelo, Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo de paz que podría abrir negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, lo que ha provocado una caída en los precios del petróleo. Además, el periodismo independiente se alza contra el autoritarismo de Trump y los grandes conglomerados mediáticos.

Francesca Albanese , Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados , presenta su nuevo libro titulado Cuando el mundo duerme, diez relatos que dan voz a la experiencia palestina bajo la ocupación israelí.

En este evento, la autora estará acompañada por la actriz Aitana Sánchez-Gijón y el actor Carlos Bardem, quienes participarán en un diálogo moderado por la periodista Olga Rodríguez. Este encuentro se puede seguir en directo a través de diversas plataformas digitales. Mientras tanto, en el ámbito geopolítico, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra parecen estar más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo.

Según fuentes cercanas al proceso, como Axios, ambos países estarían a punto de cerrar un pacto de paz que podría abrir la puerta a futuras negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas, mientras que en Irán se continúa evaluando la propuesta presentada.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro inesperado al suspender el Proyecto Libertad, una operación militar diseñada para desbloquear el estrecho de Ormuz, debido a los grandes avances en las negociaciones. Sin embargo, el magnate no tardó en volver a amenazar a Irán, advirtiendo que si no aceptaban las condiciones, el país norteamericano atacaría con mayor intensidad que antes. Este acercamiento entre las dos potencias ha tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos.

El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, ha registrado un desplome del 11%, situándose en torno a los 98 dólares el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha caído más de un 11% en las últimas horas, alcanzando los 90 dólares.

En otro orden de cosas, en el ámbito del periodismo, el artículo Crónicas desde Trumplandia, titulado No nos callaremos, el grito del periodismo independiente ante el autoritarismo de Trump y los grandes conglomerados mediáticos, escrito por Andrés Gil, destaca la resistencia del periodismo independiente frente a las presiones del gobierno de Trump y los grandes grupos mediáticos. El texto aborda los desafíos a los que se enfrentan los periodistas en un entorno cada vez más hostil para la libertad de prensa





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Francesca Albanese Territorios Palestinos Ocupados EE.UU. E Irán Acuerdo De Paz Periodismo Independiente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'La IA ha tenido más impacto en el 'M&A' que la guerra en Irán'Dos años después de que Arcano acordase con Baird una alianza para potenciar su actividad de MandA a nivel internacional, Borja Oria (Madrid, 1977), CEO de Banca de Inversión de...

Read more »

Tensiones en aumento: Trump amenaza a Irán por el estrecho de OrmuzLa operación Proyecto Libertad de Trump intensifica la confrontación con Irán, con amenazas directas y acusaciones de ataques a buques. Un incendio provocado por drones en los Emiratos Árabes Unidos agrava la situación.

Read more »

Resumen Guerra de Irán, 4 de mayoResumen Guerra de Irán, 4 de mayo:: Emiratos asegura haber interceptado tres misiles procedentes de Irán

Read more »

España activa el Estatuto de Bloqueo de la UE para proteger a Francesca Albanese de sanciones de EE.UU.España solicita la activación del Estatuto de Bloqueo de la UE para neutralizar las sanciones de EE.UU. contra Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados. Albanese denuncia a ministros israelíes por torturas y acusa a Israel de genocidio en Gaza.

Read more »

Francesca Albanese denuncia ante el Guernica que no hay un alto el fuego en Gaza, pero 'se ha apartado la mirada'La relatora especial de la ONU para Palestina participa en una charla este miércoles con Aitana Sánchez-Gijón, Carlos Bardem y Olga Rodríguez, que será retransmitida por streaming por elDiario.es

Read more »

Pedro Sánchez se reunirá este jueves con Albanese y le concederá una condecoración por su laborEl presidente del Gobierno ya envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que pide a la UE que proteja a la relatora de la ONU para Palestina tras las sancio...

Read more »