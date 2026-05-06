Francesca Albanese denuncia el genocidio en Gaza y la muerte civil por sanciones de EE.UU.

La relatora de la ONU analiza la tragedia de Gaza comparándola con el Guernica y denuncia el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos para silenciar su labor.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese , ha protagonizado una visita significativa a Madrid donde ha puesto el foco en la dramática crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza .

Durante su estancia, Albanese presentó el documental titulado 'Las Naciones Desunidas', una obra que reflexiona sobre la incapacidad y la impotencia de los organismos internacionales para detener la violencia y proteger a la población civil palestina. Uno de los momentos más impactantes de su visita fue su encuentro con la obra maestra de Picasso, el Guernica, en el Museo Reina Sofía.

Para la relatora, la pintura no es solo un recordatorio histórico de la Guerra Civil española, sino un espejo doloroso de la realidad actual en Gaza. Según sus declaraciones, la destrucción sistemática de hogares, la pérdida de espacios de vida cotidiana y el sufrimiento de madres y padres reflejan la misma esencia de horror que Picasso plasmó en su lienzo.

Albanese señaló que, mientras el mundo observa los detalles, el conjunto de la tragedia es lo que define la situación actual: una tierra baldía, herida y devastada. La experta subrayó que la situación en Gaza ha trascendido el concepto de conflicto para convertirse en un estado de guerra permanente, donde la luz de la verdad es tan cegadora que pocos se atreven a mirarla sin miedo.

Describió un escenario dantesco marcado por bombardeos constantes, asesinatos sistemáticos y una carencia absoluta de servicios básicos para la supervivencia. Además, alertó sobre el surgimiento de plagas de insectos y ratas en los escombros, subrayando que el territorio ha sido transformado en un lugar muerto donde la vida humana es vulnerada a cada instante.

Albanese ha sido una voz crítica y persistente desde su nombramiento en 2022, exigiendo altos al fuego y advirtiendo sobre la exposición de los palestinos a crímenes de guerra. Su labor de documentación y denuncia ha sido fundamental para visibilizar que lo que ocurre en la región no es un accidente bélico, sino una estrategia de destrucción deliberada.

Sin embargo, este compromiso con los derechos humanos ha tenido un costo personal y profesional devastador. Albanese denunció haber sido blanco de sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, lo que ella califica como una 'muerte civil'. Estas medidas no son meras formalidades administrativas, sino que han derivado en la cancelación de sus cuentas bancarias, la imposibilidad de realizar transacciones diarias y severas restricciones para viajar.

Según la relatora, estas acciones forman parte de una estrategia similar a la de una mafia internacional que busca silenciar a quienes denuncian el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Esta presión no solo la afecta a ella, sino también a fiscales de la Corte Penal Internacional y a diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el terreno.

En este contexto, Albanese expresó su profundo agradecimiento al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha solicitado a Bruselas que tales sanciones estadounidenses no tengan efecto dentro de la Unión Europea, defendiendo así la protección de los ciudadanos y los defensores de la justicia internacional. Finalmente, la relatora reflexionó sobre la posibilidad de una acción multilateral efectiva frente a lo que considera un genocidio y un sistema de apartheid.

Aunque reconoce la impotencia actual de la ONU, sostiene que la historia ofrece lecciones y que hoy existe un sistema normativo y legal que permite la protección de las víctimas si se utiliza con determinación. Hizo un llamado urgente a que todos los tribunales, fiscalías y congresos del mundo se unan para combatir la impunidad y aplicar la ley contra quienes perpetran estos crímenes.

Asimismo, condenó enérgicamente la intervención de Israel contra la flotilla de Gaza, calificándola como un acto criminal que genera vergüenza a nivel global. La visita de Albanese a Madrid deja claro que la lucha por los derechos humanos en Palestina enfrenta no solo la violencia física en el terreno, sino también una guerra jurídica y financiera destinada a borrar la voz de quienes se atreven a documentar la verdad





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