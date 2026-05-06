Francesca Albanese denuncia el genocidio en Gaza y el necrocapitalismo durante su visita a Madrid

La relatora especial de la ONU analiza la situación en Palestina, critica la complicidad internacional y agradece el apoyo del gobierno español frente a las sanciones estadounidenses.

La capital española se convirtió recientemente en el escenario de una profunda reflexión sobre la tragedia humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados con la llegada de Francesca Albanese , relatora especial de las Naciones Unidas.

Su visita a Madrid no fue un simple trámite diplomático, sino un evento que movilizó a centenares de ciudadanos que, en una muestra de solidaridad y expectación, abarrotaron las inmediaciones del Círculo de Bellas Artes. El motivo central fue la presentación de su obra literaria y analítica titulada Cuando el mundo duerme, donde la abogada italiana disecciona la brutalidad del genocidio contra el pueblo palestino y la indolencia de la comunidad internacional.

Antes de este encuentro, Albanese visitó el Museo Reina Sofía, donde se detuvo ante el Guernica de Picasso. En un gesto cargado de simbolismo, señaló que la obra maestra del cubismo refleja una destrucción sistemática que guarda un paralelismo aterrador con las imágenes que llegan diariamente desde Gaza, sugiriendo que el horror de la guerra y el exterminio se repite en la historia humana bajo diferentes nombres pero con la misma crueldad.

Durante la velada en el Círculo de Bellas Artes, Albanese estuvo acompañada por figuras destacadas de la cultura y el periodismo, como la actriz Aitana Sánchez-Gijón, el actor y escritor Carlos Bardem y la periodista Olga Rodríguez. El debate, moderado por Rodríguez, comenzó con una premisa contundente: lo que ocurre en Gaza condiciona la moralidad de todo el planeta, situando a Palestina como el epicentro ético del mundo actual.

La atmósfera en la sala era de una intensidad palpable, donde el apoyo a la relatora se manifestó en vítores y aplausos constantes. Aitana Sánchez-Gijón compartió su sentimiento de impotencia y rindió homenaje al poeta gazatí Refaat Alareer, asesinado en 2023, leyendo un fragmento de su poema Si debo morir, lo que subrayó la dimensión humana y cultural que se pierde en medio de los bombardeos.

Por su parte, Carlos Bardem fue tajante al denunciar que los genocidios se cimentan sobre el silencio y las mentiras, advirtiendo que el robo de las palabras y la narrativa es el primer paso hacia la aniquilación. Bardem también puso el foco en el secuestro de activistas de la Flotilla rumbo a Gaza, criticando las detenciones ilegales realizadas por el ejército israelí en aguas internacionales.

En el plano político, Albanese expresó su profunda emoción y gratitud hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La relatora destacó que el apoyo del mandatario hacia ella y hacia los fiscales de la Corte Penal Internacional es un acto fundamental para preservar el Estado de derecho frente a la barbarie.

Esta defensa llega en un momento crítico, ya que Albanese ha sido blanco de ataques y sanciones impuestas por Estados Unidos debido a su informe Anatomía de un genocidio, publicado en mayo de 2024. La abogada describió la dificultad de vivir bajo tales presiones y lanzó una crítica feroz a la Unión Europea por su pasividad y falta de independencia frente a las políticas estadounidenses.

En un tono enérgico, sugirió que Europa debería ser soberana en sus decisiones y no permitir que intereses externos dicten su agenda de derechos humanos, haciendo referencia incluso a las recientes tensiones sobre la presencia de tropas estadounidenses en suelo europeo. Finalmente, la relatora especial profundizó en un concepto perturbador que ha desarrollado en sus informes más recientes: el necrocapitalismo.

Según Albanese, la ocupación violenta de Palestina no sería sostenible sin una red compleja de intereses privados que incluye fondos de pensiones, universidades y empresas multinacionales. Puso como ejemplo alarmante a la plataforma Airbnb, denunciando que se anuncian propiedades que han sido robadas a los palestinos en los territorios ocupados. Para la experta, estamos ante un sistema donde se genera riqueza a partir del asesinato de niños, niñas y familias enteras, convirtiendo el exterminio en un negocio rentable.

Albanese cerró su intervención haciendo un llamado urgente a frenar la complicidad internacional, instando a las autoridades europeas a impedir que el estado del apartheid actúe con impunidad en aguas internacionales y a reconocer que la lucha por Palestina es, en esencia, una lucha por la supervivencia de la justicia global





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