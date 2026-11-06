Fran Sol lanza un crowdfunding para la familia del futbolista del Tenerife fallecido

El delantero del Hércules Fran Sol impulsa una campaña de crowdfunding y varios futbolistas y dirigentes ya han donado para ayudar a la familia del joven fallecido.

El delantero del Hércules, Fran Sol, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para que todas las personas que lo deseen puedan aportar dinero a la familia de un futbolista del Tenerife fallecido. Según el texto de origen, el jugador tenía 30 años. La iniciativa ha recibido apoyos de otros futbolistas y dirigentes del fútbol español en poco tiempo.

La misma información incluye un titular sobre un accidente en Francia, donde un autobús se salió de la carretera y dejó dos muertos, uno de ellos menor de edad, y 16 heridos. El material recibido no establece ninguna relación entre ese suceso y la campaña solidaria, por lo que ambas noticias deben tratarse por separado.

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Cómo funciona la campaña solidaria de Fran Sol

Fran Sol ha abierto una recaudación pública para que cualquier persona pueda contribuir económicamente a la familia del futbolista. La campaña está dirigida a los aficionados y al público en general, que pueden sumarse de forma individual según su disponibilidad.

El texto de origen no detalla el objetivo económico total ni la plataforma exacta en la que se gestiona la recaudación. Tampoco precisa la cantidad inicial que aportó el propio Fran Sol, aunque sí indica que el delantero del Hércules fue quien impulsó la iniciativa.

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Donaciones de futbolistas y del presidente del Real Valladolid

Varios futbolistas han respondido a la campaña con aportaciones económicas. Borja Iglesias ha donado 2.500 euros, Yeremy Pino 1.500 euros, y Álvaro Morata y Diego Llorente 1.000 euros cada uno, según la información publicada.

El presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, ha donado 2.000 euros. Además, el texto recoge una donación anónima de 10.000 euros, que es la cantidad individual más alta mencionada en la información. La cita del presidente de otra entidad aparece incompleta en el material original, por lo que no puede atribuirse con precisión.

Declaraciones de Quique Sánchez Flores sobre Jesús Owono

El material original también incluye una declaración de Quique Sánchez Flores sobre Jesús Owono. Según el texto, el entrenador afirmó que no ha hablado con el jugador, pero que este está aceptando la realidad, y añadió que una sola víctima es suficiente.

El texto no aclara el contexto completo de esas palabras ni su relación directa con la campaña de crowdfunding. Por ese motivo, la declaración se presenta solo como recogida en la fuente y sin interpretaciones adicionales.

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Qué datos faltan para completar la información

La información disponible deja sin concretar algunos aspectos clave, como la fecha exacta del fallecimiento, el club en el que se produjo el hecho y el destino final de los fondos recaudados. Estos datos no aparecen en el texto de origen y no pueden deducirse de forma segura.

Las próximas actualizaciones deberían aclarar el importe total recaudado y la forma en que la familia recibirá la ayuda. Hasta entonces, las cifras confirmadas son las donaciones individuales de Borja Iglesias, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Diego Llorente, Gabriel Solares y la donación anónima de 10.000 euros.