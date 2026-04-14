Fracttal adquiere Tcman: Fusión de experiencia y tecnología para la gestión del mantenimiento

Fracttal, con sede en Madrid, adquiere la empresa catalana Tcman, pionera en software de gestión de mantenimiento. La operación, que consolida la presencia de Fracttal en el mercado, permitirá la integración de la tecnología de IA de Fracttal con la experiencia de Tcman y su base de clientes, fortaleciendo sus soluciones en el ámbito del mantenimiento de obras e instalaciones.

Operación de compraventa en el sector del mantenimiento de obras e instalaciones. Fracttal , una empresa chilena con sede en Madrid, ha adquirido Tcman , una empresa catalana con tres décadas de experiencia en el sector y más de 300 clientes. Fundada en 1997, Tcman es reconocida por su plataforma de gestión de mantenimiento GIM, utilizada por importantes grupos como Correos, Serveo, Acciona, Eiffage, Moncobra, Sanitas y Quirón para la gestión de activos críticos en diversas áreas, incluyendo infraestructuras, industria y servicios. En el último ejercicio con datos disponibles, 2024, la empresa reportó una facturación de 2,86 millones de euros y obtuvo beneficios por 799.975 euros.

La adquisición permitirá a Fracttal integrar la experiencia y la base de clientes de Tcman con su plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial (IA), que actualmente administra 20 millones de activos en aproximadamente sesenta países. Además, la operación facilitará la incorporación del software GIM al ecosistema de Fracttal, añadiendo nuevas capacidades de IA, análisis avanzado e Internet de las Cosas.

La operación, cuyo importe no ha sido revelado, se produce tres meses después de que Fracttal finalizara una ronda de financiación de 30 millones de euros con la participación de los fondos Riverwood y Seaya. Christian Struve, CEO y cofundador de Fracttal, destaca la importancia de esta adquisición: “Llevo más de 20 años en el sector de las infraestructuras y conozco el trabajo de Tcman desde hace mucho tiempo. De hecho, ellos fueron pioneros en la creación de la categoría de software de mantenimiento en España porque lo hicieron hace 35 años”. Struve enfatiza que esta adquisición fortalece a Fracttal al permitir el acceso al vasto conocimiento acumulado por Tcman a lo largo de los años, especialmente en el mercado español, y también al producto de Tcman, que, a pesar de estar tecnológicamente un poco desactualizado, ofrece funcionalidades muy robustas, sobre todo en áreas como la gestión de instalaciones (facility management) y servicios en campo (field service), elementos esenciales en las operaciones.

Eloy Ortega, fundador de Tcman, subraya la trayectoria de la empresa: “Durante más de 30 años hemos ayudado a empresas de múltiples sectores a gestionar mejor sus activos”. La unión con Fracttal representa una oportunidad para expandir el alcance de su tecnología y continuar la evolución de sus soluciones, en un contexto donde el mantenimiento se considera cada vez más estratégico. La integración de ambas empresas resultará en una plantilla conjunta de más de 50 profesionales, consolidando la presencia de Fracttal en el mercado y reforzando su capacidad para ofrecer soluciones integrales de gestión de mantenimiento. Esta adquisición estratégica subraya el compromiso de Fracttal de liderar el mercado mediante la innovación tecnológica y la expansión de su base de clientes.





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