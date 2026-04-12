Fracasan las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Islamabad: Vance regresa con una 'última' oferta

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad terminan sin acuerdo tras 21 horas de intentos. El vicepresidente Vance regresa con una 'última' oferta, un 'método de entendimiento', culpando a Irán por la falta de compromiso nuclear a largo plazo. Irán atribuye el fracaso a las demandas irrazonables de Estados Unidos.

El vicepresidente de Estados Unidos , J.D. Vance, anunció este domingo el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad , después de un intento de 21 horas para alcanzar un acuerdo. Vance, quien regresó a Estados Unidos con una 'última' oferta, un 'método de entendimiento', lamentó la falta de consenso, culpando a Irán de no asumir un compromiso a largo plazo para no buscar un arma nuclear.

El funcionario estadounidense enfatizó que la delegación norteamericana había dejado claras sus líneas rojas y las áreas de flexibilidad, pero que Irán optó por no aceptar los términos propuestos. La oferta final, descrita como simple, busca establecer un marco de entendimiento que podría allanar el camino hacia un futuro acuerdo. Vance no quiso revelar detalles específicos de las conversaciones, justificando su postura en el deseo de evitar negociaciones públicas tras las extensas discusiones privadas. Destacó que el principal obstáculo residió en la falta de un compromiso firme por parte de Irán para no desarrollar armas nucleares, tanto a corto como a largo plazo. Según Vance, el objetivo primordial de Estados Unidos es asegurar una garantía de que Irán no buscará la fabricación de armas nucleares, ni los medios para obtenerlas rápidamente. El encuentro en Islamabad representó el contacto de más alto nivel entre ambos países desde la ruptura de relaciones tras la Revolución Islámica de 1979. Vance también hizo hincapié en que se abordaron múltiples temas durante las conversaciones, mostrando considerable flexibilidad en varias áreas. Resaltó que el presidente de Estados Unidos había dado instrucciones de actuar de buena fe y agotar todas las opciones para llegar a un acuerdo, pero que, lamentablemente, no se logró avanzar. La situación se complica con las declaraciones de la televisión estatal iraní (IRIB), que atribuyó el fracaso a las “demandas irrazonables” de Washington. IRIB afirmó que la delegación iraní negoció arduamente durante 21 horas para defender los intereses nacionales, presentando diversas iniciativas, pero que las exigencias estadounidenses impidieron cualquier progreso. La declaración, difundida a través de Telegram, refleja la divergencia en las narrativas sobre los motivos del estancamiento. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, centradas en el programa nuclear iraní, han experimentado varias fases desde la firma del acuerdo de 2015, que restringía las actividades atómicas de Teherán a cambio de la eliminación de sanciones. Tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018 durante el mandato del presidente Donald Trump, Irán aumentó su nivel de enriquecimiento de uranio, acumulando material con una pureza del 60 %, cerca del 90 % necesario para uso militar, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El punto central del conflicto ha sido el enriquecimiento de uranio, con Estados Unidos exigiendo el “cero enriquecimiento” para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear, mientras que Teherán defiende su derecho a un programa nuclear pacífico y solicita el levantamiento de las sanciones. A principios de 2026, se reanudaron conversaciones nucleares indirectas en Omán y Ginebra, pero el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán. La situación se agrava con el conflicto en Líbano, donde más de un millón de personas, incluyendo a Omar y su familia, se han visto obligadas a huir debido a los bombardeos. Esta coyuntura evidencia la complejidad de la situación geopolítica y la urgencia de encontrar soluciones pacíficas. La búsqueda de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán continúa siendo un desafío significativo, con múltiples factores influyendo en las negociaciones y la estabilidad regional





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