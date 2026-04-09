Fracasa el Alto el Fuego en las primeras 24 Horas: Irán y Estados Unidos al Borde de la Ruptura

El frágil acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se desmorona rápidamente tras el ataque israelí a Líbano. Irán bloquea el estrecho de Ormuz y amenaza con retirarse del acuerdo. La situación en el Golfo Pérsico se deteriora, con acusaciones mutuas y posturas divergentes entre Estados Unidos e Israel. La estabilidad regional está en juego.

La precaria tregua de dos semanas, forjada a marchas forzadas entre Estados Unidos e Irán , ha mostrado su fragilidad en las primeras 24 horas. El acuerdo, que depende de la apertura del estratégico estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético mundial y previamente bloqueado por Irán , y del cese de los bombardeos estadounidenses, se encuentra amenazado por nuevas tensiones.

La mediación de Pakistán, que facilitó el pacto y planea futuras negociaciones de paz en Islamabad a partir del sábado, parece ahora en peligro. Irán, tras el ataque israelí a Líbano con 160 bombas en diez minutos, ha respondido con contundencia, reabriendo el bloqueo del estrecho de Ormuz y amenazando con abandonar el alto el fuego si continúan los ataques. La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido sobre una respuesta militar contra los 'agresores de la región'. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, enfatizó que el fin de la ofensiva israelí en Líbano era una condición indispensable, acusando a Estados Unidos de tener que elegir entre el cese de hostilidades o continuar la guerra a través de Israel. Según Teherán, la intención de Israel de replicar el modelo de Gaza en el sur de Líbano pone en riesgo el acuerdo y responsabiliza a Washington de la reactivación del conflicto, dejando en claro que Estados Unidos debe cumplir sus compromisos.\La postura de la Administración Trump ha sido clara, con el presidente y la secretaria de prensa de la Casa Blanca reiterando que Líbano no forma parte del acuerdo. A pesar de que la Casa Blanca aseguró que el estrecho de Ormuz no estaba cerrado, se exigió su reapertura inmediata, generando incertidumbre sobre la situación real en la zona. A esto se suman reportes de ataques con misiles y drones iraníes contra países del Golfo Pérsico, como Kuwait, cuyo ejército denunció 28 ataques contra instalaciones petroleras y energéticas. La unidad pública entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump parece intacta, pero las fuentes indican discrepancias internas. El primer ministro israelí, supuestamente, se enteró a última hora de las intenciones de Washington, mostrándose 'contrariado' especialmente por la inclusión de Líbano en el alto el fuego, anunciado por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Mientras tanto, España, como otras potencias europeas, participa en los esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.\Israel mantiene una operación militar contra Hezbolá en el sur de Líbano desde el 2 de marzo. El miércoles, 8 de abril, se registró la jornada más sangrienta hasta la fecha, con más de 250 muertos y 700 heridos. Esto llevó a Irán a reconsiderar la reapertura de Ormuz. Aunque Hezbolá, aliado de Irán, se manifestó a favor del alto el fuego, Netanyahu ha asegurado que continuará atacando. El primer ministro israelí también se refiere a cuestiones como los 450 kilos de uranio enriquecido almacenados por Irán. Si Trump ha planteado la cooperación para su recuperación, Netanyahu advierte que lo obtendrá 'por acuerdo o por la fuerza', dejando claro que Israel está preparado para reanudar las hostilidades. La tensión en la región se mantiene alta, con el futuro del acuerdo de alto el fuego pendiendo de un hilo y la estabilidad en el Golfo Pérsico amenazada





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