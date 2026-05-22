Four New Opera Productions to Soar at Palau de les Arts in Reina Sofia, Spain

The Palau de les Arts Reina Sofia in Spain embarks on the 2026-2027 Season with the debut of four brand-new opera productions. These include Carmen, Lohengrin, Simon Boccanegra, and La clemenza di Tito.
Tras haber realizado tres estrenos operísticos en lo que cierra la temporada, que se cierra con 4 nuevas producciones operísticas, encargadas de coproducir grandes batutas internacionales L' Opera de Roma, La Fenice de Venecia, el Maggio Musicale Fiorentino y el Grand Théâtre de Genève, entre otros, son algunas de las compañías que colaborarán.
Estas 4 nuevas producciones son Carmen, Lohengrin, Simon Boccanegra y La clemenza di Tito. Carmen será escrita por Bizet, Lohengrin por Wagner, Simon Boccanegra por Verdi y La clemenza di Tito por Mozart. Carmen estará a cargo de Ted Huffman, Lohengrin del director italiano Damiano Michieletto, Simon Boccanegra de Alessandra Cascioli y La clemenza di Tito será dirigida por Rafael R. Villalobos, a cargo de Stefano Montanari.
Les Arts actúa como centro de producción operística de referencia en Europa y es reconocido por encadenar 3 nuevos estrenos en lo que queda de temporada
