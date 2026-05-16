Found a Country Governed by AI: Tech Entrepreneur Steps Into the World of Micronations

Dan Thomson, the founder of an AI company, founded a country governed by AI in the middle of Asia and is not convinced it will work out.

CNN — Hace un año, el fundador tecnológico Dan Thomson afirmó haber fundado un país gobernado por IA en una isla tropical en medio de Asia.

Doce meses después, aunque dice que miles de personas ya se han inscrito para ser ciudadanos de su experimento, no está del todo convencido de que acabará bien. Thomson afirmó que adquirió una isla en la pintoresca provincia de Palawan, en Filipinas, en 2025.

Al ponerle el nombre de su empresa de IA, Sensay, la declaró una micronación, instaló un consejo de bots impulsados por IA modelados a partir de líderes históricos para gobernarla —entre ellos Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marco Aurelio, Nelson Mandela, Sun Tzu, Leonardo da Vinci, Alexander Hamilton, Mohandas Karamchand Gandhi— y abrió solicitudes de residencia. ¿Qué podría salir mal?

‘Eh, si empieza a adquirir armas y a atacar islas vecinas, eso sería una mala situación’, dijo a CNN Travel, antes de añadir: ‘Creo que es extremadamente improbable’. Aunque la isla Sensay no tendrá reconocimiento legal internacional como país y su capacidad para crear un gobierno funcional sigue siendo cuestionable, el experimento plantea preguntas intrigantes y parece estar captando interés. Las micronaciones —principados excéntricos autoproclamados— no son nada nuevo.

El Principado de Sealand, establecido en 1967 en una plataforma naval en desuso de la segunda guerra mundial frente a la costa de Inglaterra, presume de su propia familia real, pasaportes y un equipo de fútbol americano. Muchas otras se han convertido en destinos turísticos —como la bohemia República de Užupis en Vilna, Lituania, y la dictadura de Slowjamastan en el desierto de California. El Principado de Sealand se autoproclamó micronación en 1967 y cuenta con su propia familia real.

Los fundadores de micronaciones han estado, históricamente, impulsados por la novedad, la libertad y el deseo de poner a prueba los límites de ‘terra nullius’ —un precedente del derecho internacional que describe tierras no reclamadas—. Pero en los últimos años, los ideales libertarios del concepto han atraído a emprendedores y millonarios tecnológicos, que buscan laboratorios para sus ideales y su tecnología.

Por ejemplo, desde 2023 el emprendedor cripto Balaji Srinivasan ha organizado conferencias anuales del ‘Estado en red’ —reuniones destinadas a generar comunidades virtuales, que con el tiempo financiarán colectivamente territorio físico y obtendrán reconocimiento diplomático—. En 2017, el emprendedor cripto Olivier Janssens anunció planes para formar el ‘primer país libertario’ del mundo bajo su Free Society Foundation.

Desde entonces ha rebajado sus ambiciones a fundar una zona económica especial en la isla de Nevis, en el Caribe, lo que ha generado preocupación entre los habitantes locales





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