Foto de Mundial 2026 y Votaciones Finalizan en Noviembre

Descubre detalles sobre la foto de atletismo de Birmingham y la votación para Foto del Año 2026. Vota hasta el 15 de noviembre en World Athletics.

La imagen capturada el 13 de agosto de 2026 en la final de 3000 metros obstáculos del Europeo de Birmingham ha sido seleccionada como una de las candidatas para el premio de World Athletics. Esta fotografía muestra a una atleta alemana sumergida en la ría mientras sus rivales la adelantan, marcando el momento preciso en que pierde toda posibilidad de medalla.

Este evento deportivo en Birmingham sirvió como telón de fondo para una competencia internacional de fotografía que busca reconocer la excelencia visual en el atletismo. La decisión final sobre la imagen que representará al deporte en 2026 depende exclusivamente de la participación de los seguidores y aficionados a través de plataformas digitales.

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Detalles de la Competición Fotográfica

La votación oficial para determinar la Foto del Año 2026 se llevó a cabo con una ventana de tiempo específica. Los usuarios tenían la oportunidad de participar activamente enviando sus votos a través de Instagram a la cuenta oficial @vsmphotoevents. Este mecanismo digital fue el canal principal para medir el impacto y la resonancia emocional de la imagen seleccionada entre la comunidad global.

El plazo para emitir votos estuvo abierto hasta el domingo 15 de noviembre. Esta fecha límite fue estricta y marcó el cierre del periodo de participación pública. La estructura de la competición fue diseñada para fomentar la interacción directa y el compromiso de la audiencia con los momentos más dramáticos del deporte.

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Jueces y Calendario de Resultados

El panel de jueces encargado de evaluar las candidatas finales está compuesto por profesionales reconocidos en la industria. Entre ellos se encuentran Dawn Harper-Nelson, Christel El Saneh, Pascal Rondeau y Dan Vernon. Estos expertos tienen la tarea de analizar las imágenes finalistas y determinar cuál de ellas cumple con los criterios de excelencia artística y narrativa deportiva.

El ganador del concurso será anunciado oficialmente el 28 de noviembre. Este anuncio público marcará el cierre del proceso competitivo. Posteriormente, el premio se entregará al día siguiente, el 29 de noviembre, en el principado de Mónaco. La ceremonia de entrega tendrá lugar en un evento presencial que reunirá a los finalistas y organizadores.

Impacto y Condiciones del Premio

Es importante destacar que no existe un premio económico para el triunfador de este concurso. La recompensa principal es el honor y el reconocimiento profesional que otorga World Athletics al fotógrafo ganador. Este galardón es considerado una distinción de alto prestigio dentro del ecosistema del atletismo mundial.

La satisfacción de obtener este reconocimiento se considera suficiente para los participantes. La visibilidad otorgada por la plataforma de World Athletics permite a los fotógrafos amplificar su trabajo y conectar con una audiencia global. Esta oportunidad de exposición es valiosa para carreras profesionales en la fotografía deportiva.

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Responsabilidades Legales y Datos

La participación en estas actividades requiere el cumplimiento de normativas de protección de datos. SPORT LIFE IBERICA S.A.U. gestiona la información personal de los usuarios registrados en la plataforma. Esta entidad, con domicilio en Madrid, España, se encarga del tratamiento de los datos conforme a la legislación vigente.

Los usuarios tienen derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Pueden dirigir sus solicitudes al domicilio social en calle Nestares 20 o a través del correo electrónico protecciondatos@slib.es. Las reclamaciones también pueden formularse ante la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid.

La conservación de los datos personales se realiza durante un plazo máximo de cinco años. Este periodo es necesario para hacer frente a eventuales responsabilidades legales. Una vez transcurrido el tiempo, los datos serán bloqueados y archivados correctamente.