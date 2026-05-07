Foster's Hollywood e Infojobs buscan al disfrutador profesional de la New American Barbecue

Una innovadora campaña publicitaria busca romper los roles tradicionales de las barbacoas, ofreciendo un pago económico y un año de comida gratis a quien sepa disfrutar al máximo.

La cadena de restaurantes Foster's Hollywood , perteneciente al prestigioso grupo Alsea , ha decidido irrumpir en el mercado gastronómico con una propuesta audaz y refrescante denominada New American Barbecue .

Esta nueva categoría culinaria no solo busca deleitar el paladar de sus clientes con sabores auténticos y técnicas tradicionales de ahumado y asado, sino que también pretende transformar la percepción social de lo que significa organizar una barbacoa. Históricamente, el imaginario colectivo ha consolidado un desequilibrio muy marcado en estas reuniones: siempre existe una persona que asume la carga operativa total, encargándose de encender el fuego, controlar los tiempos de cocción, servir las raciones y vigilar que nada se queme, mientras el resto del grupo se limita a disfrutar de la conversación y la comida sin preocupación alguna.

Ante esta tensión cotidiana, Foster's Hollywood ha lanzado una iniciativa disruptiva que busca redefinir este papel, proponiendo que el verdadero arte de la barbacoa reside en el disfrute colectivo y relajado, donde nadie tenga que sacrificarse en favor de los demás. Para llevar a cabo esta misión, la marca ha establecido una alianza estratégica con Infojobs, la plataforma líder en búsqueda de empleo, para lanzar una convocatoria sin precedentes.

El objetivo es encontrar a un perfil muy específico: alguien que encarne la capacidad de disfrutar plenamente, alguien que esté dispuesto a asumir el rol de disfrutador profesional. Esta campaña no es simplemente un sorteo, sino una búsqueda de talento basada en la capacidad de desconexión y el placer gastronómico. A través de Infojobs, los candidatos podrán postularse para un puesto donde la única responsabilidad real es degustar la nueva carta y transmitir esa sensación de relax absoluto.

Esta acción de marketing experiencial busca conectar emocionalmente con el consumidor, convirtiendo un acto cotidiano en una aventura aspiracional, y posicionando a la New American Barbecue como el estándar de las reuniones sociales donde el placer es la única prioridad. La experiencia prometida para el seleccionado es verdaderamente excepcional y está diseñada para ser una inmersión total en la cultura estadounidense.

El evento principal tendrá lugar en un establecimiento de Foster's Hollywood en Madrid, donde el ganador tendrá la oportunidad de conocer al equipo culinario y descubrir los secretos detrás de la elaboración de cada plato. Para garantizar que la oportunidad sea accesible para todos, la compañía se compromete a cubrir la totalidad de los gastos de desplazamiento de ida y vuelta, así como el alojamiento en caso de que el elegido resida fuera de la capital española.

Pero la generosidad de la propuesta no termina ahí, ya que el seleccionado podrá asistir acompañado por dos personas de su elección, convirtiendo la experiencia en un plan compartido y festivo. Como parte del kit de bienvenida, recibirá el atuendo Foster's Lover, una prenda diseñada específicamente para pringarse y disfrutar sin miedos, permitiendo que el usuario se sumerja completamente en la atmósfera de la barbacoa.

Más allá de la vivencia gastronómica, el incentivo económico es uno de los puntos más atractivos de la convocatoria. El ganador recibirá un pago de 1.000 euros netos por realizar este trabajo tan sencillo como placentero. Este monto simboliza la compensación por el tiempo dedicado a disfrutar y validar la calidad de la propuesta culinaria.

Como broche de oro a esta increíble oportunidad, la persona seleccionada gozará de un año entero de platos New American Barbecue gratis, asegurando que la experiencia de sabor se prolongue durante los siguientes doce meses. Con esta estrategia, Alsea no solo promociona un nuevo menú, sino que crea una narrativa poderosa sobre la libertad y el placer, rompiendo los esquemas tradicionales de la publicidad gastronómica y generando un ruido mediático significativo que atrae tanto a jóvenes como a adultos que sueñan con ser remunerados por hacer lo que más les gusta





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