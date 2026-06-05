Fortunas tecnológicas 2026: la IA y la nube impulsan récords históricos

La lista Forbes 2026 muestra cómo la inteligencia artificial, los chips y la computación en la nube han llevado a empresarios tecnológicos a dominar el ranking de las mayores fortunas mundiales, dejando atrás a los sectores tradicionales.

El auge imparable de la inteligencia artificial, la explosión bursátil de las grandes tecnológicas y el rápido crecimiento de compañías dedicadas al software, los chips y la computación en la nube han disparado las fortunas más colosales del planeta a niveles nunca antes vistos.

La lista Forbes 2026 vuelve a estar dominada por empresarios vinculados al sector tecnológico, con casi todas las primeras posiciones ocupadas por figuras que han sabido capitalizar la revolución digital. Sólo tres nombres del top‑10 provienen de sectores tradicionales: el magnate del lujo Bernard Arnault, la leyenda de las finanzas Warren Buffett y el fundador de Inditex, Amancio Ortega.

El resto son arquitectos de la era de la IA y la computación de alto rendimiento, cuyas empresas se benefician de la creciente demanda de capacidad de procesamiento y almacenamiento para cientos de miles de startups y gigantes globales. En la cúspide del ranking se mantiene Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, cuya fortuna ronda el umbral del trillón de dólares.

Además de liderar el mercado de los vehículos eléctricos, Musk ha ampliado su influencia a la robótica, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones espaciales, consolidándose como una figura central en la economía del futuro. A su lado, el cofundador de Google, Larry Page, ha experimentado uno de los mayores crecimientos patrimoniales del año gracias al boom de la IA y a la fortaleza bursátil de Alphabet.

Su fortuna supera los 250 mil millones de dólares, mientras su participación en Google Cloud, DeepMind y la publicidad digital sigue multiplicándose. Sergey Brin, otro cerebro detrás de Google, también ha visto su patrimonio superar los 230 mil millones, impulsado por la misma ola de inversión en IA y servicios de nube.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, mantiene una posición de peso con una fortuna que supera los 190 mil millones, alimentada por el crecimiento constante de Amazon Web Services, la mayor infraestructura cloud del planeta, y sus inversiones en tecnología, medios de comunicación y la empresa espacial Blue Origin. Mark Zuckerberg, tras varios años de intensas inversiones en el metaverso, ha recuperado su posición gracias a la revalorización de Meta, una de las empresas más rentables del mundo por su volumen publicitario y la masa de usuarios que mantiene.

Su patrimonio ronda los 120 mil millones. Larry Ellison, fundador de Oracle, se ha convertido en uno de los hombres más ricos del planeta gracias al negocio cloud y a la infraestructura tecnológica empresarial, acumulando una fortuna de aproximadamente 115 mil millones. En el sector de los semiconductores, Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha emergido como una de las mayores historias económicas de la última década.

Nvidia se ha convertido en una pieza esencial para el desarrollo global de la IA, sus chips avanzados están presentes en la mayoría de los centros de datos de las grandes compañías tecnológicas, y su patrimonio supera los 100 mil millones. En contraste, Amancio Ortega sigue siendo el español más rico del mundo, con una fortuna que supera los 80 mil millones, gracias al imperio textil de Zara y a un vasto portafolio inmobiliario que incluye edificios emblemáticos en ciudades como Nueva York, Londres, París, Toronto y Madrid.

Su presencia muestra que, pese al dominio tecnológico, la industria textil y el negocio inmobiliario mantienen un peso significativo dentro de las grandes fortunas globales





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