Fortalecimiento del salmón del Atlántico: Expertos dicen que obras, captaciones de agua y depredadores son principales factores en declive

Expertos sugieren que los ríos del norte de España, donde el salmón ha disminuido significativamente, se pueden recuperar al tomar medidas estructurales y artísticas para proteger y restaurar el ecosistema de los ríos, especialmente en las captaciones de agua.

Los pescadores apuntan a las obras, las captaciones de agua y los depredadores como principales factores en el declive del salmón en los ríos del norte de España.

En los últimos años, el salmón ha disminuido significativamente en dichos ríos, y el Gobierno está considerando catalogarlo como especie amenazada. El responsable de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca sostiene que los pescadores deportivos no son los únicos responsables del declive, y que pueden, en realidad, ser los principales agentes de su recuperación.

El responsable de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca cree que el informe solicitado por el MITECO puede llevar a la recuperación del salmón en los ríos españoles, debido a la investigación y a la toma de medidas apropiadas para su protección. Además, hay un cupo máximo de tres ejemplares por río y por temporada.

En las zonas libres, únicamente se podrá pescar salmón en los cotos en lo que resta de temporada si este cupo se alcanzase.





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