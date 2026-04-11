Foro Nuclear aboga por extender la vida útil de Almaraz a 80 años, siguiendo el ejemplo de North Anna

Foro Nuclear defiende la posibilidad de extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta los 80 años, basándose en el ejemplo de North Anna en Estados Unidos y destacando la importancia de la energía nuclear para la estabilidad del sistema eléctrico. Se enfatiza la necesidad de cumplir con los estándares de seguridad y la supervisión regulatoria, así como la relevancia de la infraestructura existente y el impacto económico del cierre de la central.

La central nuclear de Almaraz debería ser considerada para una extensión de su vida útil hasta los 80 años, siguiendo el ejemplo de la central North Anna en Estados Unidos, con la que comparte similitudes tecnológicas, siempre y cuando se mantengan los más altos estándares de seguridad, se realice una supervisión regulatoria exhaustiva y se realicen las inversiones necesarias.

Esta es la postura defendida por Foro Nuclear, resaltando la posibilidad de que una instalación de este tipo continúe operando durante décadas más allá de su horizonte de diseño inicial, si se garantiza el cumplimiento de los estándares técnicos y se obtienen las autorizaciones pertinentes. Este planteamiento contrasta con la situación actual de la planta, que se encuentra en un compás de espera a la espera del pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras la solicitud de los titulares para extender su vida útil tres años más, hasta el año 2030, y posteriormente, la aprobación del Gobierno. Marta Ugalde, la recién nombrada presidenta de Foro Nuclear, la patronal del sector, ha destacado en un encuentro con los medios el resurgimiento global de la energía nuclear, incluso pronosticando que China superará pronto a Francia en cuanto a potencia instalada. Ignacio Araluce, ex presidente de la asociación, ha señalado un cambio favorable en la opinión pública hacia la continuidad de esta energía, reconociendo su importancia para la estabilidad del sistema, especialmente tras el apagón general del 28 de abril del año anterior.\El debate sobre la central de Almaraz debería centrarse en su capacidad para suministrar electricidad firme, sin emisiones directas de CO2, con altos niveles de seguridad y aprovechando una infraestructura ya amortizada, en lugar de reducirse a un simple debate de 'nuclear sí o nuclear no'. En un sistema eléctrico que se vuelve cada vez más dependiente de las energías renovables variables, el cierre de una central que opera eficientemente implica la pérdida de potencia gestionable, estabilidad de la red y capacidad de respaldo en momentos de alta demanda. Araluce ha mencionado que las transcripciones de conversaciones entre el operador del sistema y los centros de control regionales revelan la preocupación de los técnicos ante el cierre de las centrales. En una de estas transcripciones, se evidencia la inquietud por el cierre de las centrales nucleares, con un técnico de Endesa expresando su preocupación por el impacto del desmantelamiento de las centrales nucleares en la estabilidad del sistema. La experiencia de North Anna sirve como un precedente relevante. Si una planta con un diseño similar ha sido autorizada para extender su vida útil hasta 80 años, no hay razón para negar a Almaraz una trayectoria similar. El factor crucial no es la edad en sí, sino el estado real de los equipos, la ejecución de inversiones de modernización y la supervisión continua por parte del regulador. Ugalde ha corroborado que la instalación de Almaraz, ubicada en Cáceres, se encuentra en el grupo selecto de centrales más seguras del mundo, cumpliendo con los cinco objetivos de la industria nuclear mundial establecidos para el año 2030. La ampliación de licencia de North Anna no fue concedida por nostalgia tecnológica, sino como resultado de un proceso regulatorio que evaluó el desempeño de la planta, su programa de mantenimiento y su capacidad para operar con garantías. \Este enfoque basado en evidencias, en lugar de en calendarios políticos, debería servir de referencia para España, según la patronal del sector. North Anna demuestra que una central con características similares puede obtener autorización para una vida operativa prolongada, sentando un precedente que debería abrir el debate en España. Araluce destaca que se cumplen las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para evitar el cierre de las centrales nucleares: garantizar la seguridad del parque nuclear, la confianza en el suministro y que no suponga un costo para los consumidores y los contribuyentes. Por lo tanto, la solicitud de extensión de Almaraz no se limita a tres años, sino que implica una revisión del calendario de cierre de todas las centrales nucleares, considerando el contexto actual, muy diferente al de 2019, cuando se firmó el acuerdo. Además de producir electricidad, Almaraz contribuye al empleo cualificado, la actividad económica local y una cadena de suministro especializada que no puede ser reemplazada de manera inmediata. El cierre anticipado de la central obligaría a recurrir a importaciones de energía, mayor respaldo fósil o a ejercer más presión sobre el sistema eléctrico en momentos de alta demanda, lo que generaría un impacto negativo tanto en la economía como en la estabilidad energética





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