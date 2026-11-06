Formato Shell Bay: Trump y Kushner sugieren un acuerdo de seguridad para Europa

Jared Kushner y Donald Trump impulsan el formato Shell Bay, un posible acuerdo de seguridad para Europa que iría más allá de Ucrania.

El Gobierno de Estados Unidos ha empezado a utilizar el término 'formato Shell Bay' para describir la siguiente fase de sus esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania. La expresión surgió el jueves y toma su nombre de un campo de golf de 150 acres y un complejo residencial de lujo propiedad de Steve Witkoff, enviado de paz de la Casa Blanca. Jared Kushner, magnate inmobiliario y compañero de Witkoff en esa misión, fue quien la empleó por primera vez en una publicación en la red social X.

El presidente Donald Trump respaldó esa idea el mismo jueves, después de reunirse en la Casa Blanca con Kiril Dmítriev, enviado de Moscú. Trump afirmó que no podía revelar los temas tratados, aunque aseguró que el resultado sería un gran acuerdo que abarcaría algo más que Ucrania y que, según sus palabras, podría involucrar a toda Europa.

Also read Resultados Electorales: Demócratas Controlan Congreso y Fracasa Mandato Trump

Qué implica el formato Shell Bay para la paz en Europa

El formato Shell Bay es, según el propio Jared Kushner, un acuerdo de paz de amplio alcance para el continente europeo. Kushner sostuvo en su publicación que Europa y Rusia han tenido dificultades durante más de 30 años para establecer un marco de seguridad sostenible.

La publicación de Kushner enumeraba cinco objetivos clave: consultas permanentes sobre seguridad, comunicaciones fiables durante las crisis, mayor transparencia militar, medidas recíprocas para reducir los riesgos de escalada y un marco duradero para la seguridad y la estabilidad de Europa a largo plazo. Estos puntos describen un mecanismo de confianza entre las partes más que un alto el fuego concreto.

Advertisement

En ese mensaje, Kushner no mencionó la invasión rusa de dos países vecinos ni las dos guerras libradas en Chechenia durante el mismo periodo postsoviético. Esa omisión llamó la atención, porque el texto tampoco explicaba cómo se abordarían esos antecedentes dentro de un acuerdo de alcance continental.

Posiciones de Ucrania, Europa y la OTAN

El presidente de Ucrania, Zelensky, declaró a Jack Tapper, de CNN, el viernes que conocía pocos detalles de la propuesta y advirtió que no sería algo sencillo. Tres funcionarios europeos contactados por CNN el viernes por la mañana afirmaron desconocer a qué se referían exactamente Kushner o Trump.

La publicación de Kushner aseguraba que la OTAN sería clave en el planteamiento. Sin embargo, según el análisis de CNN, ese mismo texto parecía sugerir un papel menor para la alianza, de la que Estados Unidos es miembro fundador e insustituible, y establecía que cualquier acuerdo serviría como complemento a la OTAN y no como un elemento que alterara su razón de ser.

Por parte de Moscú, el Kremlin ha designado a Vladimir Medinsky para encabezar su delegación en las próximas conversaciones. Medinsky es un diplomático aficionado a las disertaciones históricas, y su nombramiento ha llevado a muchos observadores a pensar que el Kremlin pretende retroceder el reloj hasta mayo de 2025, cuando se celebraron las últimas conversaciones de este tipo.

Advertisement

Próximas conversaciones en Abu Dabi y consecuencias

Las conversaciones entre Rusia y Ucrania, encabezadas por Estados Unidos, se celebrarán la próxima semana en Abu Dabi. Allí, según la información publicada, Estados Unidos intentará reactivar el diálogo para resolver el conflicto, mientras altos funcionarios de la OTAN y de Europa se reunieron en Bruselas durante las últimas 72 horas para tratar las preocupaciones económicas y de seguridad en torno a Ucrania.

Según el análisis de CNN, meses de conversaciones celebradas en Miami, Abu Dabi, Alaska, Estambul y Ginebra solo han demostrado una cosa: que Moscú quiere que se cumplan sus objetivos bélicos antes de poner fin a la guerra. El término Shell Bay no hace referencia a una empresa ni a un juego, sino a una bahía, y surge en un momento en el que Trump, debilitado tras las elecciones intermedias, afronta mayores obstáculos en su agenda interna.

En ese contexto, la Casa Blanca podría buscar en la política exterior un ámbito en el que cuenta con mayor margen de maniobra para consolidar su legado. Para los lectores, el alcance real del formato dependerá de si Abu Dabi produce avances concretos sobre los cinco objetivos planteados por Kushner y de cómo responden Kiev y las capitales europeas a una propuesta que, hasta ahora, carece de detalles públicos.