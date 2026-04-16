Foreomics Valora 25 Millones con Inversión Estratégica de DS Legal para Revolucionar la Salud Preventiva

La compañía española Foreomics alcanza una valoración de 25 millones de euros tras la entrada de DS Legal, despacho líder en defensa sanitaria. Su innovador modelo de health scoring busca predecir riesgos de enfermedad grave en población sana, con potencial para transformar los sectores asegurador y bancario.

Foreomics , una empresa española pionera en salud preventiva , ha consolidado su posición en el mercado tras alcanzar una valoración de 25 millones de euros, impulsada por la entrada de DS Legal, un bufete de abogados referente en la defensa del personal sanitario en España, que ha adquirido el 5% de su capital social.

La iniciativa empresarial, liderada por Jorge García, un experimentado directivo con una trayectoria destacada en el sector asegurador, habiendo ocupado cargos como director general de Santander Seguros y subdirector general de Preventiva Seguros, además de ser un inversor reconocido, y el doctor Eliseo Vañó, un eminente especialista en radiodiagnóstico, aterriza en un mercado global valorado en más de 250.000 millones de euros con una propuesta innovadora. Su modelo de negocio se centra en la creación de una nueva categoría denominada health scoring, diseñada para abordar una ineficiencia fundamental en la actualidad: la dificultad intrínseca de medir de manera precisa el riesgo real de desarrollar enfermedades graves en individuos que, a simple vista, gozan de buena salud. Este avance se sustenta en un algoritmo retrospectivo, cuidadosamente validado sobre evidencia clínica real y desarrollado en colaboración con un equipo de médicos de primer nivel. Dicho algoritmo integra de forma sinérgica datos genéticos, resultados de analíticas clínicas, información proveniente de pruebas de imagen médica y un exhaustivo análisis de los hábitos de vida de los individuos. El resultado es una lectura holística y única del riesgo individual de padecer diversas patologías. Esta capa estructural de información avanzada tiene el potencial de anticipar, con una precisión sin precedentes hasta la fecha, los principales riesgos de mortalidad que afectan a la población. En el sector asegurador, donde la siniestralidad en los seguros de vida en España supera anualmente los 1.500 millones de euros, la capacidad de reducir estos costes en aproximadamente un 25%, lo que se traduce en un ahorro potencial de unos 375 millones de euros anuales, representa una mejora de eficiencia de una magnitud difícil de ignorar. El ambicioso proyecto de Foreomics se encuentra ahora en una fase crucial de ejecución, con una hoja de ruta claramente definida. El plan contempla el despliegue integral de sus soluciones en todo el territorio español a lo largo de 2026. Posteriormente, la compañía prevé una expansión internacional significativa durante los dos años siguientes, con un enfoque estratégico en mercados clave como Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa. Esta expansión global subraya la visión de Foreomics de transformar la prevención de la salud a escala mundial, ofreciendo herramientas predictivas avanzadas para mejorar la calidad de vida y optimizar la gestión del riesgo en diversos sectores. La inversión realizada por DS Legal no solo valida el potencial del modelo de negocio de Foreomics, sino que también refuerza su compromiso con la mejora de la salud y el bienestar de los profesionales sanitarios. La sinergia entre la innovación tecnológica de Foreomics y la experiencia legal de DS Legal en la defensa de los sanitarios abre nuevas vías de colaboración y desarrollo, orientadas a la creación de un ecosistema más robusto y eficiente en el ámbito de la salud preventiva y los seguros médicos. La capacidad predictiva del health scoring de Foreomics permitirá a las aseguradoras ajustar sus pólizas de manera más precisa, ofreciendo primas más equitativas y personalizadas. Al mismo tiempo, los individuos podrán tomar un rol más activo en la gestión de su propia salud, recibiendo alertas tempranas sobre posibles riesgos y adoptando medidas preventivas proactivas. El impacto de esta tecnología trasciende el ámbito de los seguros, con implicaciones directas para la banca, donde la evaluación del riesgo de crédito de los individuos podría beneficiarse de una comprensión más profunda de su perfil de salud a largo plazo. La compañía se posiciona así como un actor clave en la redefinición de los modelos de riesgo en salud, seguros y banca, promoviendo una cultura de prevención y bienestar más arraigada en la sociedad. La validación de su algoritmo por parte de un consejo médico de alto nivel confiere a Foreomics una credibilidad científica sólida, fundamental para ganarse la confianza de los usuarios y los socios comerciales. El plan de expansión internacional es ambicioso y responde a la creciente demanda global de soluciones de salud preventiva y gestión de riesgos. La elección de Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa como mercados prioritarios refleja la visión global de la compañía y su deseo de tener un impacto significativo en la salud a nivel mundial. La posibilidad de una mejora en la eficiencia del sector asegurador de hasta 375 millones de euros anuales es un argumento económico de peso que impulsará la adopción de la tecnología de Foreomics. La compañía está preparada para afrontar los retos que supone el despliegue a gran escala, con un equipo experimentado y una estrategia bien definida. La noticia de la inversión y la valoración de Foreomics marca un hito importante en el camino hacia una medicina más predictiva y personalizada, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida y reducir la carga de enfermedades graves en la población





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