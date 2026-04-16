Foreomics: La Revolución del 'Health Scoring' Alcanza Valoración Millonaria con Inversión Estratégica

La empresa española Foreomics, pionera en salud preventiva y el innovador concepto de 'health scoring', consolida su crecimiento con una valoración de 25 millones de euros tras la entrada de DS Legal en su capital. La tecnología de Foreomics promete transformar la evaluación del riesgo en los sectores de seguros, banca y salud.

La compañía española Foreomics , líder en salud preventiva , ha alcanzado una notable valoración de 25 millones de euros, impulsada por la reciente adquisición de un 5% de su capital por parte de DS Legal, un prestigioso despacho de abogados reconocido por su defensa del personal sanitario en España.

Esta inyección de capital y el respaldo estratégico marcan un hito significativo para Foreomics, una empresa que está redefiniendo los parámetros de evaluación del riesgo en un mercado global que supera los 250.000 millones de euros. La compañía, co-fundada por Jorge García, un experimentado directivo del sector asegurador con una sólida trayectoria que incluye su paso como director general de Santander Seguros y subdirector general de Preventiva Seguros, y el doctor Eliseo Vañó, un reconocido experto en radiodiagnóstico, se posiciona como un agente de cambio disruptivo. La propuesta central de Foreomics reside en la creación y aplicación de una nueva categoría denominada 'health scoring'. Este innovador modelo aborda una ineficiencia crítica y hasta ahora insoslayable en el ámbito de la salud: la dificultad intrínseca para medir con la precisión necesaria el riesgo real de desarrollar enfermedades graves en individuos que, a simple vista, gozan de buena salud. El algoritmo desarrollado por Foreomics, al que la compañía se refiere como 'validado sobre evidencia clínica real con un equipo de médicos de primer nivel', se distingue por su capacidad para integrar una amplia gama de datos. Estos incluyen información genética, resultados de análisis clínicos, datos de pruebas de imagen y, de manera crucial, los hábitos de vida del individuo. La sinergia de estos elementos permite la construcción de una lectura única y exhaustiva del riesgo individual, proporcionando una perspectiva sin precedentes. Esta capa estructural de información tiene el potencial de anticipar, con una exactitud significativamente superior a los métodos actuales, los principales factores de riesgo de mortalidad. El impacto potencial de esta tecnología en el sector asegurador es particularmente relevante. En España, la siniestralidad en los seguros de vida supera anualmente los 1.500 millones de euros. La capacidad de Foreomics para reducir este coste en aproximadamente un 25%, lo que se traduce en un ahorro estimado de 375 millones de euros al año, representa una mejora de eficiencia difícil de ignorar para las aseguradoras. Esta aproximación proactiva a la gestión del riesgo no solo beneficia a las compañías de seguros, sino que también abre nuevas vías para la personalización de pólizas y la oferta de productos más ajustados a las necesidades reales de los asegurados. La fase actual del proyecto de Foreomics se centra en la ejecución y el despliegue. La hoja de ruta contempla una expansión completa a lo largo de todo el territorio español durante el año 2026. Posteriormente, la compañía tiene previsto iniciar su expansión internacional, dirigiendo sus esfuerzos hacia mercados clave como Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y el resto de Europa en los dos años siguientes. Este ambicioso plan de crecimiento subraya la confianza en el modelo de negocio y la tecnología patentada por Foreomics, que promete transformar la forma en que concebimos y gestionamos el riesgo en salud, con repercusiones directas en los sectores de seguros y banca, y la posibilidad de una atención sanitaria más predictiva y personalizada para la población mundial. La entrada de DS Legal no solo valida la visión de Foreomics, sino que también aporta un valioso conocimiento legal y un profundo entendimiento del sector sanitario, fortaleciendo la posición de la empresa para afrontar su expansión





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