Food Prices Soar, Leading to Less and Lower Quality Purchases

The rising prices of food have forced consumers to buy less and opt for lower quality products. According to Joaquín Pérez da Silva, of Unión Sindical Obrera, this reflects a 'wage poverty' where the salary does not cover basic needs such as food and housing. In the last five years, over 40% of workers have changed their shopping basket due to these price increases. Although some salaries rise, the inflation in essential products makes real purchasing power decrease. Many people resort to credits to make ends meet, which can lead to long-term financial problems. Antonio Luis Gallardo of ASUFIN explains that more and more people barely manage to cover their monthly expenses. 'We go shopping and it's no longer a secret that food prices have risen', a woman acknowledges. 'We buy less fish, less seafood, less meat, or we tend to buy more frozen and less fresh products.'

Los precios de los alimentos han incrementado notablemente, lo que ha obligado a los consumidores a comprar menos y optar por productos de menor calidad.

Según Joaquín Pérez da Silva, de Unión Sindical Obrera, esto refleja una 'pobreza salarial', donde el salario no cubre necesidades básicas como alimentación y vivienda. En los últimos cinco años, más del 40% de los trabajadores han cambiado su cesta de la compra debido a estos aumentos. Aunque algunos salarios suben, la inflación en productos esenciales hace que, en realidad, el poder adquisitivo disminuya.

Para llegar a fin de mes, muchas personas recurren a créditos, lo que puede generar problemas financieros a largo plazo. Antonio Luis Gallardo de ASUFIN señala que cada vez más personas apenas logran cubrir sus gastos mensuales. Vamos a la compra y ya no es un secreto para nadie que los precios de los alimentos han subido, reconoce una mujer. Porque sí, lo dicen los datos: compramos menos cosas y de peor calidad.

'Compro menos pescado, menos marisco, menos ternera' o 'tiendes una a comprar cosas más congeladas y menos frescas' son algunas de las cosas que los ciudadanos reconocen hacer para poder llenar la nevera ante la creciente subida de los precios. 'Estamos hablando de pobreza salarial, de gente que va a trabajar y que su salario no le permite vivir . Estamos hablando de cuestiones básicas de alimentación y de suministros, de vivienda...

', indica Joaquín Pérez da Silva, secretario general de Unión Sindical Obrera. En los últimos 5 años más de un 40% de los trabajadores reconocen que han tenido que cambiar su cesta de la compra por culpa de la subida de los precios, quitar algunos productos o buscar otros de peor calidad.

A veces vemos que la nómina sube, sí, pero puede tener trampa: 'Ves la evolución que ha tenido la alimentación, que ha tenido la vivienda, o que han tenido otros productos de primera necesidad y en verdad te han bajado el salario... También quienes pueden ahorrar, aunque incluso aumenta la gente que tiene que pedir financiación cuando llega a final de mes.

Aunque hay mucha gente que tiene empleo, cada vez la masa de personas que llegan justo al fin de mes sin capacidad de ahorro crece', explica Antonio Luis Gallardo, responsable de Estudios Financieros de ASUFIN. Así que se tira de tarjetas de crédito, de pagos aplazados o compras que se van fraccionando, lo cual tiene riesgos: 'Estás pidiendo un préstamo para vivir al día a día. Se convierte en algo endémico en vez de puntual'.

Una solución de la que muchos trabajadores no pueden escapar a pesar de tener un sueldo a final de mes





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