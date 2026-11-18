Nueve empresas reparten 39,2 millones de euros para conservar colegios públicos. La concentración empresarial y la vinculación con fondos preocupa a Más Madrid.

La gestión del mantenimiento de los colegios públicos en la capital española se ha convertido en un sector altamente rentable y concentrado. Nueve empresas privadas se reparten actualmente los contratos de conservación para los centros educativos de los veintiún distritos de Madrid. Este conjunto de servicios mueve un volumen económico total de 39,2 millones de euros anuales.

Concentración empresarial en el sector

La adjudicación de estos importantes recursos no está distribuida de manera equitativa entre los contratistas. Tres compañías específicas acumulan trece de los veintiún lotes disponibles, lo que representa el sesenta y tres por ciento del importe total del contrato. Esta estructura de mercado muestra un alto nivel de centralización en pocas manos.

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Centralia Servicios Integrales es la firma que controla la mayor cantidad de territorios, gestionando los servicios en cinco distritos distintos. Estas áreas incluyen Chamberí, Latina, Retiro, Villaverde y Tetuán. Este último distrito se encuentra en una unión temporal de empresas. Por su parte, Serveo y Clece gestionan cuatro contratos cada una.

Dentro de este mapa competitivo, la compañía Serveo destaca por su presencia significativa. Anteriormente conocida como Ferrovial Servicios, esta entidad gestiona el mantenimiento en Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Los cuatro contratos que administra representan el veintiuno por ciento del valor total del acuerdo global.

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Vinculación con fondos de inversión

Una preocupación creciente surge al analizar la propiedad de estas firmas contratistas. Casi la mitad del dinero destinado a estos servicios esenciales termina en manos de compañías cuyos controles están ya bajo la gestión de fondos de inversión. Otras de estas entidades se encuentran en procesos activos de venta, con fondos potencialmente interesados en su adquisición.

Portobello Capital es el actor principal detrás de la propiedad de Serveo. Este fondo adquirió inicialmente el setenta y cinco por ciento de la empresa en el año 2022. Dos años después, en 2024, Portobello Capital compró la participación restante para tener el control total. Recientemente, un vehículo de continuación gestionado por el propio fondo ha ejecutado una compra apalancada de Serveo.

Esta operación financiera tiene como objetivo preparar la entrada de nuevos inversores en el capital de la empresa. La estrategia de Portobello Capital demuestra un interés claro en maximizar el valor de los contratos de mantenimiento escolar para obtener rendimientos financieros superiores a la media del sector.

Crítica política y servicios esenciales

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha formulado duras críticas hacia esta situación. Maestre sostiene que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha transformado un servicio esencial en una oportunidad de rentabilidad financiera exclusiva para unos pocos. La concejala considera que el mantenimiento de los colegios ya no responde a las necesidades pedagógicas, sino a lógicas de mercado.

La crítica se centra en que los fondos de inversión tienen como objetivo principal obtener beneficios y vender sus participaciones posteriormente. Maestre argumenta que esta mentalidad empresarial es incompatible con la necesidad de reparaciones continuas y atención diaria a los centros educativos. Un fondo de inversión no está diseñado para arreglar persianas, ventanas o baños específicos.

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Existe el temor de que esta lógica pueda repercutir negativamente en la calidad del servicio prestado. Si las empresas priorizan la rentabilidad sobre el mantenimiento preventivo, las necesidades cotidianas de los centros podrían verse desatendidas. La falta de inversión en reparaciones menores podría derivar en problemas estructurales mayores a largo plazo.

Otras compañías y posibles fusiones

Clece, filial de ACS y presidida por Florentino Pérez, mantiene contratos por un valor conjunto de 7,1 millones de euros. Esta cifra representa el dieciocho por ciento del total y cubre los distritos de Barajas, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moratalaz. La situación de Clece difiere de Serveo, aunque también la sitúa bajo el radar de los fondos.

La empresa ha estado en proceso de venta durante aproximadamente dos años. Stoneshield Capital, otro fondo de inversión, figuró entre los interesados en negociar su entrada en el accionariado. Sin embargo, la operación se congeló en diciembre de 2025 debido a las protestas sindicales y la presión política existente en ese momento.

OHL Servicios Ingesan, filial de OHLA, adjudicataria del contrato de Vicálvaro, también está en el punto de mira. Esta compañía lleva en venta desde julio de 2026 y Serveo figura entre las posibles compradoras. Si la operación llegara a cerrarse, Portobello Capital controlaría los contratos de mantenimiento de cinco distritos madrileños.

Una fusión de estas características otorgaría a un único fondo más de una cuarta parte del presupuesto total de mantenimiento. Maestre advierte que esto concentraría un poder económico descomunal en una sola entidad. El resto del servicio se distribuye entre otras seis compañías menores, pero la tendencia hacia la consolidación sigue siendo la nota dominante del sector.