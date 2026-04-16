FMI Llama a la Acción Ante el Deterioro Económico Global por el Conflicto en Oriente Próximo

El Fondo Monetario Internacional advierte sobre los riesgos económicos globales derivados del conflicto en Oriente Próximo, instando a los gobiernos a evitar la complacencia y prepararse para tiempos difíciles, al tiempo que se apuesta por reformas estructurales y cautela fiscal.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) advierte que la actual pausa en el conflicto de Oriente Próximo no debe llevar a la complacencia entre los líderes mundiales. El organismo multilateral prevé un deterioro de la economía global debido al encarecimiento generalizado de la energía, las interrupciones en el suministro de productos esenciales como los fertilizantes y el aumento de la deuda pública , provocado por las ayudas gubernamentales para mitigar el impacto del conflicto en sus ciudadanos.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, instó a los gobiernos a prepararse para tiempos difíciles, pero también a ser cautelosos con los subsidios e incentivos fiscales para no agravar aún más sus déficits presupuestarios. Georgieva destacó que el impacto de la crisis energética y la inflación será desigual, afectando más a los países en desarrollo que a las economías más industrializadas, que han diversificado sus fuentes de energía, como la española. En contrapartida, el FMI aboga por la implementación de reformas estructurales, que si bien son menos populares a corto plazo, ofrecen mayores beneficios a medio y largo plazo. El FMI anticipa que los datos de abril de inflación serán peores que los de marzo, cuando en España ya se alcanzó un 3,4% antes de la entrada en vigor de las rebajas fiscales en energía y combustibles. A pesar de este alivio temporal, el organismo multilateral centra su preocupación en el suministro energético y los riesgos asociados a la provisión de combustibles. La llegada de los últimos cargamentos procedentes del estrecho de Ormuz podría acelerar el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo y gas que los gobiernos occidentales han tenido que liberar parcialmente. Incluso si se alcanzase un acuerdo rápido para poner fin a las hostilidades en el Golfo Pérsico, cuyas consecuencias económicas se prolongarían durante semanas, como demostraron episodios similares como el cierre del canal de Suez en 2021, las economías se verían afectadas. Si bien Europa aún no ha tenido que implementar medidas de racionamiento energético, la Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros fomentar el teletrabajo al menos un día a la semana para reducir el consumo de combustible asociado al transporte. Uno de los temores más extendidos es que la escasez de productos energéticos y derivados como los fertilizantes desencadene una competencia feroz por las materias primas básicas. Para contrarrestar este riesgo, once países, incluyendo España, Reino Unido, Japón y Australia, se han comprometido a no adoptar medidas proteccionistas e instan a otras naciones occidentales a seguir su ejemplo. Sin embargo, sin el compromiso de las principales potencias importadoras como China, Estados Unidos e India, este llamamiento a la responsabilidad podría ser más una intención que una medida efectiva. Pedro Sánchez solicitó a Xi Jinping, durante su visita a Pekín, una relación comercial más equitativa entre China y Europa. El rápido deterioro de las economías occidentales también podría mermar la capacidad de los gobiernos para mantener o ampliar las medidas de apoyo a sus ciudadanos. Al respecto, Inés Olóndriz, presidenta de la Airef, advierte que el margen fiscal del gobierno español es limitado para cumplir las normativas fiscales. El elevado gasto público de los últimos años, con la asignación de recursos a medidas populistas en lugar de corregir desequilibrios, podría tener un efecto contraproducente para el gobierno de Sánchez





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