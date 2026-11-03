El Fondo Monetario Internacional establecerá su primer centro tecnológico fuera de Washington en el Palacio de Calatayud, Valencia, consolidando la región como polo digital europeo y generando empleo especializado a largo plazo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) establecerá su primera sede de tecnología fuera de Washington D.C. en la ciudad de Valencia. Esta decisión marca un hito histórico para la institución financiera global y posiciona a la Comunitat Valencia na como un nodo estratégico de infraestructura digital internacional. La ubicación exacta será el Palacio de Calatayud, un edificio emblemático localizado en la calle Micalet, el cual la Generalitat Valencia na cederá al organismo para albergar estas nuevas operaciones críticas.

Infraestructura tecnológica y servicios especializados

Este nuevo centro prestará apoyo tecnológico integral a las actividades globales del FMI, abarcando áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la innovación y la infraestructura digital. Para cumplir con estos objetivos, el edificio histórico situado en la calle Micalet está siendo objeto de una rehabilitación profunda que se encuentra en su fase final. Las autoridades confirman que las obras de acondicionamiento concluirán antes de finalizar el año actual, garantizando la operatividad inmediata de la instalación.

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La selección de Valencia respondió a un proceso de evaluación exhaustivo que analizó la madurez del sector tecnológico local, la disponibilidad de talento cualificado y la posición geográfica privilegiada de la ciudad. Este enfoque permite al FMI contar con un hub eficiente que facilite sus operaciones a escala internacional, asegurando la continuidad y seguridad de sus sistemas de información más sensibles.

Impulso estratégico y consolidación regional

Carlos Mazón, jefe de la Generalitat Valenciana, ha destacado que esta inversión representa una oportunidad estratégica única para la región. La instalación consolidará a Valencia y su área metropolitana como uno de los principales polos europeos de servicios digitales para organizaciones multilaterales. Este movimiento atraerá inversión significativa, talento de alto nivel y actividad económica de alto valor añadido, reforzando el estatus de Valencia como territorio de referencia en transformación digital.

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La confianza depositada por el FMI en la capacidad tecnológica y logística de la región valida los esfuerzos recientes de la Comunitat Valenciana en innovación. Esta decisión se suma a la presencia de otros organismos internacionales, demostrando que las instituciones globales reconocen el potencial sostenible de la ciudad para alojar sedes operativas de envergadura global.

Impacto económico y creación de empleo especializado

La implantación del centro generará una demanda intensa de perfiles técnicos especializados, incluyendo ingenieros de software, expertos en ciberseguridad, arquitectos de servicios en la nube y analistas de datos. Esta necesidad de talento facilitará la atracción de profesionales de otras regiones y permitirá que el talento local permanezca en la Comunitat Valenciana, evitando la fuga de cerebros hacia otras capitales europeas más tradicionales en estos sectores.

Además del empleo directo, el proyecto estimulará la creación de puestos indirectos en consultoría, telecomunicaciones, ingeniería, auditoría, servicios jurídicos y formación especializada. Sectores complementarios como la hostelería, el alojamiento y el transporte también se beneficiarán del incremento de la actividad económica, multiplicando el impacto positivo sobre la economía local a medio y largo plazo.