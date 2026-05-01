Flotilla Global Sumud: Activistas en Grecia, Tensiones Diplomáticas y Acusaciones de Crimen de Guerra

Israel confirma la llegada a Grecia de la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud, mientras Palestina denuncia la interceptación como un crimen de guerra. La situación genera tensiones diplomáticas y un llamado a la moderación por parte de la comunidad internacional.

Israel ha confirmado la llegada a territorio griego de la mayoría de los activistas detenidos pertenecientes a la Flotilla Global Sumud , la cual tenía como destino la Franja de Gaza .

De los participantes en la flotilla, solo dos individuos, identificados como Saif Abu Keshek, de nacionalidad palestina, y Thiago Ávila, de nacionalidad brasileña, serán trasladados a Israel para ser sometidos a interrogatorios. Las autoridades israelíes justifican esta decisión alegando que Abu Keshek es sospechoso de pertenecer a una organización considerada terrorista, mientras que Ávila es señalado por presuntas actividades ilegales.

La situación de Ávila es particularmente delicada, dado que ya había sido previamente retenido en abril en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina, cuando intentaba anunciar la delegación local de la Flotilla Global Sumud. Su participación activa en otras flotillas previas a Gaza y su reciente involucramiento en el Convoy Nuestra América a Cuba lo han convertido en una figura de interés para las autoridades israelíes.

Abu Keshek, por su parte, también desempeña un papel clave en la coordinación de la flotilla y había expresado previamente su preocupación ante la posibilidad de que Israel declarara terroristas a los activistas, anticipando una posible escalada de tensiones. La respuesta internacional a la interceptación de la flotilla ha sido contundente. El Gobierno palestino ha calificado la acción de Israel como un 'crimen de guerra', condenando enérgicamente el abordaje de las embarcaciones en aguas internacionales del Mediterráneo.

Consideran que la flotilla tenía como objetivo legítimo romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza y brindar apoyo al pueblo palestino. Grecia, por su parte, ha mostrado una postura diplomática activa, confirmando su coordinación con las autoridades israelíes para garantizar el desembarco seguro de los activistas en su territorio.

Una delegación del Ministerio griego se desplazó al punto de llegada, cuya ubicación no ha sido revelada, para colaborar con las autoridades consulares extranjeras y asegurar que los activistas sean debidamente informados sobre su situación. El gobierno heleno ha solicitado a Israel que retire sus buques de la zona, invocando el derecho internacional y razones humanitarias, y se ha ofrecido a acoger a los activistas en su territorio, garantizando su regreso seguro a sus países de origen.

Además, el gobierno griego ha convocado urgentemente a la responsable de la embajada de Israel para expresar su preocupación por el arresto de los miembros de la flotilla. La interceptación de la Flotilla Global Sumud ha generado una ola de críticas a Israel, con acusaciones de violación del derecho internacional.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido uno de los líderes que ha alzado su voz, denunciando que Israel ha violado la legalidad internacional al asaltar la flotilla en aguas que no le pertenecen, y ha instado a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel. La situación ha reavivado el debate sobre el bloqueo a Gaza y la necesidad de encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto palestino-israelí.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 naves, de las cuales 22 fueron interceptadas por el ejército israelí al oeste de la isla de Creta, pretendía llevar ayuda humanitaria y visibilizar la difícil situación que atraviesa la población de Gaza. El traslado de los activistas a Grecia, aunque representa un alivio para la mayoría, no diluye la controversia en torno a la legalidad de la interceptación y las acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades israelíes.

La situación sigue siendo tensa y requiere una respuesta internacional firme y coordinada para garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flotilla Global Sumud Gaza Israel Palestina Derecho Internacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel rodea y amenaza con violencia a la Flotilla Global Sumud en aguas internacionalesLa Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 barcos, denuncia que ha sido rodeada y amenazada por embarcaciones militares israelíes en aguas internacionales. Los activistas exigen a los gobiernos que actúen para proteger la misión y responsabilizar a Israel por presuntas violaciones del derecho internacional.

Read more »

La Flotilla Global Sumud denuncia que Israel ha interceptado 22 de sus barcosLa Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo naval de Israel a Gaza, denunció haber sido interceptada por embarcaciones que se identificaron como israelíes mientras navegan cerca de las costas de Grecia.

Read more »

Israel intercepta 22 barcos de la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales cerca de GreciaLa Flotilla de la Libertad, con 58 barcos rumbo a Gaza, denuncia la interceptación de 22 embarcaciones por parte de Israel en aguas internacionales cerca de Grecia. La operación, confirmada por Israel, incluyó la detención de 175 personas. La flotilla, que transporta profesionales sanitarios e ingenieros, busca construir una escuela en Gaza y documentar crímenes de guerra.

Read more »

España condena la detención de la Flotilla Global Sumud por parte de IsraelEl Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado a la encargada de negocios de Israel para expresar su enérgica condena por la interceptación y detención de la Flotilla Global Sumud, que transportaba activistas, incluyendo ciudadanos españoles, rumbo a Gaza. Se están realizando gestiones consulares para asistir a los detenidos.

Read more »

Interceptan 22 barcos de la Flotilla Global Sumud antes de llegar a GazaEl Ministerio de Exteriores israelí ha informado de la detención de 175 activistas y la Flotilla denuncia que sus embarcaciones están a la deriva tras la intervención del ejército....

Read more »

Israel confirma que todos los activistas detenidos de la flotilla, menos dos, están ya en GreciaEspaña, Colombia y otros nueve países condenaron este jueves de manera enérgica los 'ataques israelíes' contra la Flotilla Global Sumud.

Read more »