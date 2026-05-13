Florida residents challenge the delivery of prized coastal land to Trump library foundation

A group of South Florida residents filed a lawsuit on Wednesday to try to prevent the state from delivering a coveted oceanfront parcel in Miami to the foundation building a presidential library dedicated to the legacy of former President Donald Trump.

Un grupo de residentes del sur de Florida presentó una demanda este miércoles para intentar impedir que el estado entregue una codiciada parcela frente al mar en Miami a la fundación encargada de construir una biblioteca presidencial dedicada al legado del presidente Donald Trump .

La demanda acusa a Trump, a la fundación, a altos funcionarios de Florida y a Miami Dade College de violar la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los estados otorgar un beneficio financiero a un presidente en funciones. El terreno, valorado por el tasador local en unos US$ 63 millones, pertenecía antes a Miami Dade College, hasta que su junta votó el año pasado para transferirlo al estado





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Florida Residents Lawsuit Donald Trump Presidential Library Foundation State Miami Dade College

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OpenAI se enfrenta a demanda por atención en tiroteo en la Universidad Estatal de FloridaLa familia de una víctima mortal demanda a OpenAI por el papel de ChatGPT en el tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, donde dos personas murieron. Se sospecha que Phoenix Ikner, el presunto autor en cuestión, recurrió a la herramienta de inteligencia artificial para planificación y Venmoación del ataque.

Read more »

Cierre de Alligator Alcatraz: El fin del polémico centro de detención en FloridaFlorida desmantelará el centro Alligator Alcatraz en junio tras enfrentar costosas batallas legales y graves denuncias por condiciones inhumanas.

Read more »

Donald Trump viaja a China para una cumbre con Xi JinpingEl presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a China en las próximas horas para una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping. La visita se produce después de que la oficina de Asuntos de Taiwán en China haya manifestado su oposición a la independencia de Taiwán y su capacidad para 'aplastar' el separatismo. Trump viajará acompañado por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y Tim Cook, de Apple. La cumbre se centrará en temas como la guerra de Irán, la inteligencia artificial, las tierras raras y Taiwán.

Read more »

Trump fantasea en redes sociales con hacer de Venezuela el 'estado 51' de Estados Unidos'Donald Trump publica en redes un mapa pintando sobre Venezuela la bandera de Estados Unidos

Read more »