Florida Implementará Marcadores de Ciudadanía en Licencias a Partir de 2027

Una nueva ley en Florida obligará a que las licencias de conducir y tarjetas de identificación incluyan el estatus de ciudadanía del portador a partir de enero de 2027. La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, busca, según él, prevenir el voto de no ciudadanos, aunque organizaciones de derechos civiles la critican por considerarla discriminatoria y un obstáculo para el sufragio de ciertos grupos. La ley se alinea con esfuerzos a nivel nacional para endurecer los requisitos de identificación para votar.

A partir del 1 de enero de 2027, las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas en el estado de Florida portarán una marca indicativa del estatus de ciudadanía del titular. Esta nueva disposición legal, promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis, se fundamenta en la premisa de prevenir que personas que no ostentan la ciudadanía estadounidense participen en los procesos electorales.

La normativa, oficialmente publicada en abril tras su aprobación por el Congreso estatal, estipula de manera explícita que las licencias y tarjetas de identificación de Florida dirigidas a solicitantes calificados deberán reflejar el estatus legal de ciudadanía del individuo. Esta medida se enmarca dentro de una legislación más amplia, conocida como HB 991, la cual establece la obligatoriedad de presentar una identificación que verifique la ciudadanía estadounidense para poder ejercer el derecho al voto.

Esta iniciativa de Florida parece resonar con la estrategia promovida a nivel nacional por el expresidente Donald Trump, quien ha insistido en la necesidad de combatir el fraude electoral, un fenómeno que, de acuerdo con diversas estadísticas, se mantiene en niveles considerablemente bajos. La ley de Florida detalla que, para votar, se requerirá una identificación con fotografía válida, como pasaporte, acta de nacimiento, certificado de naturalización, licencia de conducir con el requisito de 'REAL ID' o una credencial militar. Se excluyen explícitamente identificaciones de carácter estudiantil, de asistencia pública o expedidas por asociaciones.

La implementación de esta norma ha generado diversas reacciones y preparativos. Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, la zona más poblada de Florida y donde una porción significativa de sus habitantes nació en el extranjero, ha comunicado que su oficina ya está en proceso de adecuación para cumplir con la nueva ley. Fernández señaló que esto implicará una 'verificación más estricta del estatus de ciudadanía'. Además, el funcionario resaltó que la legislación contempla 'una mayor coordinación' entre el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV) y los sistemas electorales del estado. 'Las licencias de conducir y las tarjetas de identificación desempeñarán un papel aún más crítico en la verificación de identidad y estatus legal, reforzando la necesidad de sistemas sólidos, eficientes y bien coordinados entre agencias', enfatizó.

Por otro lado, la nueva ley ha enfrentado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos civiles. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), UnidosUS y Latino Justice presentaron una demanda contra el estado de Florida el pasado 2 de abril, argumentando que la medida es intrínsecamente discriminatoria y podría afectar incluso a ciudadanos nacidos en Estados Unidos. La demanda sostiene que la ley dificultará el acceso al voto para aquellos grupos que enfrentan barreras para obtener una identificación actualizada que incluya su nombre y estatus de ciudadanía. Entre estos grupos se incluyen inmigrantes recién naturalizados, la comunidad latina, votantes de bajos ingresos, mujeres casadas que hayan cambiado su apellido al contraer matrimonio y adultos mayores. Estos cambios legislativos en Florida se producen en un contexto de presión ejercida por Donald Trump para que el Senado federal apruebe la ley 'Save America Act', una propuesta que busca endurecer los requisitos para el sufragio y exigir verificaciones de ciudadanía similares, en anticipación a las elecciones intermedias de noviembre.





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