Florida aprueba Enmienda 3: alivio fiscal histórico para propietarios

La Enmienda 3 reduce impuestos a viviendas en Florida con exenciones de hasta US$250.000, amenazando servicios públicos esenciales para 2028.

Los electores de Florida aprobaron masivamente la Enmienda 3 el 3 de noviembre en las elecciones intermedias, marcando un cambio fundamental en la estructura fiscal del estado. Esta propuesta de enmienda constitucional, que requirió superar el umbral del 60% de los votos para ser ratificada, modifica drásticamente la forma en que se recaudan los impuestos sobre la propiedad y amplía las exenciones disponibles. Con esta votación, el valor imponible de las viviendas propias disminuye significativamente, ofreciendo un alivio financiero directo a los propietarios que han enfrentado aumentos sostenidos en sus cargas fiscales durante los últimos años.

Mecanismo de la exención fiscal progresiva

La Enmienda 3 establece una reducción escalonada del valor imponible de la vivienda principal, comenzando con una exención de US$ 150.000 en 2027 y ampliándose a US$ 250.000 en 2028, según la información oficial del condado de Miami-Dade. Esta medida no solo afecta las viviendas habitadas por sus dueños, sino que también introduce cambios en la tasación de otros tipos de bienes inmuebles. Para propiedades que no son viviendas principales, como inmuebles de alquiler o comerciales, se reduce el límite máximo anual de incremento de su valor tasado del 10% al 5%, frenando la especulación y la valoración acelerada en el mercado inmobiliario no residencial.

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Además, la legislación incluye una cláusula que retrasa la elegibilidad para la exención de impuestos sobre la vivienda principal para los nuevos residentes de Florida hasta su quinto año de estancia en el estado. Esta disposición asegura que la exención exclusiva para hogares propios no beneficie inmediatamente a quienes acaban de mudarse, manteniendo la protección enfocada en la comunidad establecida. Cabe destacar que esta reducción fiscal no se aplica a los inquilinos, ni a dueños de segundas residencias, quienes no accederán a la exención directa de la vivienda principal, aunque sí se beneficiarán de la reducción en el límite de incremento anual mencionado anteriormente.

Impulso político y justificación gubernamental

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue el principal arquitecto político detrás de esta reforma, impulsando la iniciativa junto al candidato Byron Donalds, quien, según proyecciones de CNN tras derrotar a David Jolly este martes, se convertirá en el primer gobernador negro en la historia del estado. DeSantis argumentó desde mayo, durante una sesión especial de la Legislatura de Florida, que los ingresos por impuestos a la propiedad recaudados por los gobiernos locales casi se habían duplicado en los últimos siete años. El gobernador predijo que esta cifra alcanzaría los US$ 83.000 millones para 2032, planteando la necesidad urgente de proteger a los contribuyentes y salvaguardar el acceso a la vivienda propia de cada floridano.

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Impacto económico y riesgos presupuestarios

Las proyecciones financieras indican que esta reducción tributaria tendrá un impacto significativo en los ingresos locales. El condado de Miami-Dade estima que recaudará aproximadamente US$ 386 millones menos en impuestos sobre la propiedad a partir de octubre de 2027, cifra que aumentará a US$ 697 millones menos en octubre de 2028 cuando la exención completa esté vigente. El Florida Policy Institute, una organización independiente y apartidista, ha advertido sobre los riesgos asociados a esta pérdida de ingresos, señalando que la reducción podría forzar recortes o cierres en servicios esenciales de las ciudades debido a la presión presupuestaria sobre los gobiernos locales.

La dependencia de estos fondos es crítica para múltiples sectores públicos. En Miami, US$ 744 millones provenientes de los impuestos sobre la propiedad financian servicios del Departamento de Bomberos y Rescate, mientras que US$ 66 millones apoyan servicios comunitarios que suministran unas 700.000 comidas para adultos mayores con movilidad reducida. Asimismo, US$ 128 millones destinan las bibliotecas a programas de lectura y alfabetización. Entre los servicios que se financian total o parcialmente con este tipo de impuestos se encuentran la extinción de incendios, la gestión de emergencias, las cárceles, las carreteras y puentes, el drenaje, la protección contra inundaciones, los parques, las bibliotecas, el transporte público, y los programas para niños, familias y personas mayores.