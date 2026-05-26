Florentino Pérez y Enrique Riquelme Presentarán Candidaturas para Presidir el Club Blanco

Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentarán sus candidaturas para presidir el club blanco según la junta electoral del club blanco. El derecho a voto se podrá ejercer entre las 9:00 horas y las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad de Madrid. La junta electoral ha informado que tras examinar la documentación presentada por las dos candidaturas puede proclamar a ambas como válidas para presentarse a las elecciones a la presidencia y junta directiva del club madridista.

Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentarán sus candidaturas para presidir el club blanco según la junta electoral del club blanco . El derecho a voto se podrá ejercer entre las 9:00 horas y las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad de Madrid.

La junta electoral ha informado que tras examinar la documentación presentada por las dos candidaturas puede proclamar a ambas como válidas para presentarse a las elecciones a la presidencia y junta directiva del club madridista. Enrique Riquelme presentarán sus candidaturas con vistas a salir victoriosos de los primeros comicios que celebra el club blanco desde 2006.

El actual presidente no ha vuelto a pronunciarse públicamente desde la rueda de prensa y la posterior entrevista en televisión concedida a donde defendió la necesidad de abrir el proceso democrático a cualquier candidatura que cumpliera con los requisitos estatutarios y económicos exigidos por el club. Santiago Bernabéu que también presentará oficialmente su candidatura este miércoles aunque por el momento no ha trascendido la hora del acto.

Nos encantaría que estuvieseis para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid en estos 120 años. El próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio. Esperemos que el socio se sienta muy orgulloso de este gran proyect





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