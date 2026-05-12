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Florentino Pérez, un presidente machista y grosero del Real Madrid

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Florentino Pérez, un presidente machista y grosero del Real Madrid
Florentino PérezPresidente Del Real MadridConducta Machista
📆5/12/2026 9:20 PM
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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha sido objeto de críticas por su comportamiento machista y grosero durante una rueda de prensa. Durante la comparecencia, mostró un comportamiento exaltado, machista, irrespetuoso y avinagrado, atacando a periodistas y medios que le disgustan, y lanzando acusaciones sin pruebas de ventajismo a sus rivales. Además, mostró paternalismo malhablado y condescendiente hacia una mujer periodista.

Florentino Pérez , un presidente tan forrado de millones como de chulería, egolatría y mala educación. Durante una rueda de prensa alterada y nerviosa, anunció que no dimitiría y convocaría elecciones a la junta directiva del Real Madrid, con la intención de volver a presentarse.

Durante la comparecencia, mostró un comportamiento exaltado, machista, irrespetuoso y avinagrado, atacando a periodistas y medios que le disgustan, y lanzando acusaciones sin pruebas de ventajismo a sus rivales. Además, mostró paternalismo malhablado y condescendiente hacia una mujer periodista

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