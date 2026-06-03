Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Real Madrid sea siempre de sus socios

El presidente del Real Madrid ha asegurado que mientras sea presidente del club, se compromete a que el club sea siempre de sus socios y seguirá trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios.

Una posible venta del Real Madrid ha centrado los últimos días de la campaña de las elecciones al Real Madrid , comicios a los que concurren Florentino Pérez , actual presidente, y Enrique Riquelme , el primer rival que tiene el que ha sido máximo dirigente del club blanco durante los últimos 20 años.

El empresario alicantino ha llegado a asegurar que estas iban a ser las últimas elecciones al club ante de una supuesta venta del mismo, a lo que este mismo miércoles ha respondido Florentino Pérez con un vídeo en el que se compromete ante notario a respetar la actual propiedad del club, ahora mismo pertenecientes a los socios. Florentino Pérez ha manifestado ante notario que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, se compromete a que el club sea siempre de sus socios y seguirá trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios.

Las elecciones al Real Madrid, las primeras desde 2006, se celebrarán este domingo 7 de junio y hay dos candidatos que optan a la presidencia del club blanco: Florentino Pérez y Enrique Riquelme. En los últimos comicios con más de un candidato, hace ya 20 años, Ramón Calderón se alzó con la victoria y presidió el club blanco hasta 2009, cuando volvió al cargo en su segunda etapa Florentino Pérez





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Florentino Pérez Elecciones Enrique Riquelme Presidencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Florentino Pérez regalará una camiseta oficial única a cada socio si sale reelegidoLa candidatura de Florentino Pérez promete una camiseta oficial y que no estará a la venta a cada socio de forma anual.

Read more »

Trade Republic se 'cuela' en la campaña electoral del Real Madrid con su codiciada lona publicitaria del BernabéuLos equipos de campaña de Florentino Pérez y Enrique Riquelme han intentado convencer al neobanco germano para que les ceda el icónico espacio de Concha Espina y paseo de La Habana. Más información: Florentino Pérez quiere dar la propiedad económica del Real Madrid a sus 100.

Read more »

Florentino Pérez: 'El Real Madrid ofrece a los inversores prestigio, no beneficios'Florentino Pérez declaró que los potenciales inversores pagarán generosamente "por la satisfacción de tener una relación" con el Real Madrid, pero no recibirán nada...

Read more »

Florentino Pérez: 'El Real Madrid ofrece a los inversores prestigio, no beneficios'Florentino Pérez declaró que los potenciales inversores pagarán generosamente "por la satisfacción de tener una relación" con el Real Madrid, pero no recibirán nada...

Read more »