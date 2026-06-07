Florentino Pérez revalida su mandato en las elecciones del Real Madrid con un 67% de los votos

Florentino Pérez ha resultado reelegido presidente del Real Madrid con aproximadamente el 67% de los votos en unos comicios marcados por la impugnación y el recuento de cerca de mil papeletas. El candidato único agradeció la participación y reafirmó su compromiso con los valores del club y la búsqueda de la decimosexta Copa de Europa. El proceso se desarrolló en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas con un entorno que se mantuvo tranquilo a pesar de los retrasos en el escrutinio.

El proceso electoral del Real Madrid , celebrado en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, ha concluido con la reelección de Florentino Pérez al frente del club blanco.

Según estimaciones, el actual presidente ha obtenido un 67% de los votos, aunque el recuento oficial se demoró debido a la impugnación de alrededor de mil papeletas. Inicialmente se anularon unos 400 votos, pero la reclamación se amplió a otros 600 bajo sospechas similares, lo que generó importantes retrasos en el escrutinio. Pese a las incidencias, el entorno de Florentino Pérez se mostró tranquilo durante toda la jornada.

El candidato único, que compareció ante los medios tras conocerse los primeros datos, agradeció la participación de los socios y destacó el carácter ejemplar de la jornada.

"Los socios hemos vuelto a demostrar con el voto una enorme responsabilidad y un gran sentido del deber", afirmó. Asimismo, señaló que estas elecciones han dado "un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia", demostrando que el Real Madrid es "una gran familia" preparada para el futuro. Pérez reafirmó su compromiso con la unidad y la estabilidad institucional, valores que dice haber defendido desde su llegada a la presidencia en el año 2000.

En su intervención, el presidente electo se dirigió tanto a los que le apoyaron como a quienes no lo hicieron.

"Voy a hacer todo lo posible por atender sus preocupaciones y sus indicaciones", aseguró, comprometiéndose a reforzar la escucha hacia todos los socios. Además, avanzó que el club seguirá luchando por todos los títulos, con la "decimosexta" Copa de Europa como objetivo claro, y subrayó la importancia de mantener los valores del trabajo, respeto, humildad, superación permanente y solidaridad como pilares de la entidad.

También tuvo palabras para Mourinho, whose support se evidenció en un video publicado en redes sociales, y expresó orgullo por el estadio Santiago Bernabéu y por contar con "los mejores jugadores y entrenadores del mundo". Finalmente, Pérez cerró su discurso con un mensaje de unidad: "Todos somos del Real Madrid" y se mostró confiado en que, bajo su liderazgo, el club seguirá siendo "el más valioso, con más ingresos y mayor reputación internacional", sin dejar de ganar





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