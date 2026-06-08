Florentino Pérez reelegido presidente del Real Madrid hasta 2030 con el 65% de los votos

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid tras imponerse en las elecciones con 21.741 votos, pero el 35% de apoyo a Riquelme evidencia demandas de cambio. Los principales retos incluyen la reestructuración de activos comerciales, el desarrollo de Valdebebas y el regreso a la élite europea.

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid hasta 2030 tras imponerse en las elecciones con el 65% de los votos, equivalentes a 21.741 apoyos de los socios.

La victoria frente a Enrique Riquelme, sin embargo, dejó entrever una fractura en el madridismo: más de un tercio de los votantes optó por el cambio, lo que supone un claro toque de atención para el presidente. Aunque el respaldo mayoritario refrenda su gestión, el resultado evidencia que una parte significativa de la afición exige renovación en áreas clave.

La relación con los socios, la explotación de los activos comerciales y el retorno a la élite europea marcarán los próximos cuatro años de mandato. Entre los principales desafíos que enfrenta Pérez destacan la reestructuración societaria vinculada a determinados activos comerciales del club. Durante la campaña, su candidatura propuso una nueva estructura que afectaría únicamente a ciertos activos, manteniendo la propiedad íntegra de los socios, los actuales órganos de gobierno y el control absoluto sobre la actividad deportiva.

Esta medida busca maximizar el valor empresarial del Real Madrid en una Europa donde clubes como el Manchester City han avanzado en modelos similares. Además, se prometió que los socios recibirían participaciones de dicha venta, transmisibles a sus herederos, lo que generó expectativas y dosis de escepticismo. En el plano deportivo, el presidente ha presentado una batería de fichajes para corregir las carencias de la plantilla.

El primer refuerzo en llegar es un joven talento sudamericano, aunque no se han revelado nombres oficiales. El técnico portugués, que asumirá el banquillo, tendrá la misión de devolver la competitividad a un vestuario repleto de estrellas. Los rumores sobre la posible contratación de uno de los futbolistas más cotizados del continente han cobrado fuerza, con nombres como Erling Haaland o Kylian Mbappé sonando con insistencia.

Sin embargo, las finanzas del club y la necesidad de equilibrar el presupuesto serán determinantes para concretar estas operaciones. La agenda de Pérez también incluye el desarrollo de Valdebebas, la ciudad deportiva que busca convertirse en un referente mundial, y la consolidación de la marca global del Real Madrid.

La afición espera que los próximos años traigan de vuelta la gloria europea, perdida desde 2018, mientras el presidente deberá navegar entre las demandas de cambio y la continuidad de su modelo de gestión. Las elecciones de 2030 parecen lejanas, pero el camino hacia ellas estará pavimentado de decisiones que definirán el futuro del club





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