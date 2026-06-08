Florentino Pérez reelegido como presidente del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha sido reelegido como presidente del club, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme. La mayoría de los socios siguen fieles al presidente frente a la alternativa que ofrecía Enrique Riquelme, un joven empresario que aceptó el guante que Florentino lanzó hace apenas un mes al convocar elecciones.

Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid , tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme . El mandamás habló de su victoria y anunció su compromiso de defender al club y seguir trabajando para ganar títulos.

La mayoría de los socios siguen fieles al presidente frente a la alternativa que ofrecía Enrique Riquelme, un joven empresario que aceptó el guante que Florentino lanzó hace apenas un mes al convocar elecciones. El club cerraba una temporada en blanco en fútbol que empezó con Xabi Alonso y acabó con Álvaro Arbeloa y acababa de filtrarse un incidente en forma de enfrentamiento en el vestuario entre Valverde y Tchouaméni.

La mayoría de los socios siguen fieles al presidente frente a la alternativa que ofrecía Enrique Riquelme, un joven empresario que aceptó el guante que Florentino lanzó hace apenas un mes al convocar elecciones.

El club cerraba una temporada en blanco en fútbol que empezó con Xabi Alonso y acabó con Álvaro Arbeloa y acababa de filtrarse un incidente en forma de enfrentamiento en el vestuario entre Valverde y Tchouaméni.

La mayoría de los socios siguen fieles al presidente frente a la alternativa que ofrecía Enrique Riquelme, un joven empresario que aceptó el guante que Florentino lanzó hace apenas un mes al convocar elecciones. El club cerraba una temporada en blanco en fútbol que empezó con Xabi Alonso y acabó con Álvaro Arbeloa y acababa de filtrarse un incidente en forma de enfrentamiento en el vestuario entre Valverde y Tchouaméni.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, observa antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Chelsea FC en Stamford Bridge el 18 de abril de 2023 en Londres





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