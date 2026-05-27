Florentino Pérez presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presentó su candidatura a la presidencia del club y criticó a su rival, Enrique Riquelme, por una supuesta campaña para desestabilizar al equipo.

El presidente del Real Madrid , Florentino Pérez , presentó su candidatura a la presidencia del club y criticó a su rival, Enrique Riquelme , por una supuesta campaña para desestabilizar al equipo con ataques personales contra él.

Pérez aseguró que esa campaña está orquestada por personas que protagonizaron la etapa de Ramón Calderón, quien robó la soberanía de los socios y metió a muchas personas sin ser socios para que votaran. Pérez afirmó que su objetivo es servir al Real Madrid y no servirse de él, y que la unidad de todos los socios es su fuerza.

Además, mencionó que desde hace meses ha detectado una campaña en la sombra y mediática para desestabilizar al equipo. En otro tema, se celebrará la final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano el próximo 7 de junio. En cuanto al fútbol con disco volador, un deporte poco conocido que empieza a sumar aficionados, se jugará el próximo verano en Logroño el mundial sub-20.

Riquelme, por su parte, prometió un 50% de descuento en la cuota de socios hasta que el Madrid gane la Champions, y presentó su proyecto social para convertir la Ciudad del Real Madrid en la casa de los socios. Finalmente, Vinícius Junior habló sobre su renovación con el Real Madrid y dijo que no tiene prisa y que hasta 2027 tienen mucho que hablar





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